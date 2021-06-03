快訊／農漁民紓困「每人一萬元」直接入帳　估148萬人受惠

▲農委會紓困方案。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院研議規模2600億元的紓困4.0，新增約60萬人可領。其中，在農漁民方面，一般農、漁民每人補貼1萬元，預估有113萬人受惠，而甲級漁工則為3萬元，預估有35萬人受惠。

為降低疫情對農漁民生計的衝擊，行政院對經濟弱勢農漁民發放農漁民生活補貼。同時，基於防疫考量，以「個人加快、產業加強、貸款加碼」紓困原則，採直接匯入帳戶方式辦理，農漁民不須臨櫃排隊申請。

農委會表示，110年農民生活補貼發放將依防疫不臨櫃申請、排富及不重複領取等原則辦理。適用對象為農保（含農職保）的被保險人，與參加農糧政策及實際從農認定有案的農民。

農委會指出，只要符合108年度農業以外所得未達50萬元之排富條件，且未請領其他機關性質相同之補貼，不論是109年已領取農民生活補貼者，或於系統登錄有案之新參加農糧政策農民及青年農民，皆無需經申請程序，將透過系統比對後發給每人1萬元，預估受惠農民約113萬人。

在漁會甲類會員漁民生活補貼金發放部分，農委會表示，為避免漁民申請造成群聚，以109年申請漁民生活補貼資料建立之漁民資料庫直接審核，符合發放條件者即直接撥入帳戶；109年未申請或新入會者，可以回郵信封郵寄、電郵或傳真辦理，預估將有35萬餘人受惠。

▼農委會紓困方案。（圖／行政院提供）



農委會陳主委吉仲強調，農業部門一方面加強抗疫、產業紓困作為，一方面為確保農產品穩定供應，亦隨即啟動農業貸款紓困措施，舊有政策性專案農業貸款及109年核貸之紓困貸款均免申請，免息到年底，受惠農漁業者約18萬戶，110年新貸款戶免息至111年6月底，受惠農漁業者約2.4萬戶。

陳吉仲說，增列紓困貸款額度，109年已申請「農家綜合貸款」紓困貸款40萬元者，今(110)年仍可再提出申請，受惠農漁民約2萬戶。提供本金寬緩及展延措施，新貸戶得申請本金寬緩2至3年，以及彈性提高週轉金額度等，力挺農漁民度過疫情難關。

▼農委會紓困方案。（圖／行政院提供）



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