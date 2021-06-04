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無人小巴現身廣州荔灣隔離區　無安全員隨行...可載800公斤物資

▲廣州荔灣隔離區透過無人小巴運送物資，避免人群接觸。（圖／翻攝界面新聞）

▲廣州荔灣隔離區透過無人小巴運送物資，避免人群接觸。（圖／翻攝界面新聞）

記者魏有德／綜合報導

荔灣區為這次廣州市疫情最嚴重的地區之一，當地政府也宣佈自昨（3）日起強化管控，包括白鶴洞街、中南街、東漖街全域實施封閉式管理，荔灣區南片（原芳村片區）其餘街道實行封控管理，人員只進不出。疫情之下，包括小巴士及計程車的4輛無人車便肩負起運送物資的任務，隔離區的工作人員卸完貨，車輛便自動返回。

▲無人小巴及計程車投入使用，成為廣州防疫利器。（圖／翻攝界面新聞）

▲無人小巴及計程車投入使用，成為廣州防疫利器。（圖／翻攝界面新聞）

《界面新聞》報導，智能出行企業文遠知行一位工程師表示，每輛無人mini bus每次可運載800公斤的物資，最高時速40公里/小時，從荔灣區鶴洞大橋出發點到目的地小區大概10分鐘。

文遠知行負責人也強調，「這次進入疫區車輛是全無人駕駛的，裡面沒有安全員，這樣能保證沒有人員因為要運送物資而導致感染，或者說健康碼變黃、變紅。」

文遠知行WeRide官網顯示，該公司成立於2017年，全球總部位於廣州，擁有全球領先L4級自動駕駛技術的智慧出行公司，同時也是全球首家擁有中美兩地無人駕駛測試許可的初創公司。

據悉，除文遠知行外，在廣州的自動車企業，包括百度、京東、小馬、億航，都將派出無人車輛前往荔灣區隔離區域派送物資。

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