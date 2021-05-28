金門首波紓困「四大措施」出爐！楊鎮浯加碼：中低收入戶發6000元

記者林名揚、莊智勝／金門報導

新冠肺炎疫情衝擊全台，金門縣長楊鎮浯為了防止疫情對產業造成立即性影響，因此今（28日）率先推出第一波紓困方案，包括津貼發放、稅捐減免、經營協助、產業紓困等四大措施，此外，楊鎮浯還加碼，將核發中低收入戶每人新台幣6000元補助，並同步向勞動部爭取安心即時上工方案，提供失業鄉親短期紓困就業。

▲金門因應疫情衝擊，推出第一波紓困方案。（圖／記者林名揚翻攝）

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金門縣政府指出，今年初疫情尚處穩定階段時，縣長楊鎮浯即著手研擬產業紓困振興方案，如今疫情爆發，且來得又快又急，全國已進入三級警戒，對經濟造成嚴重衝擊，縣府為加速因應，立即調整既有措施，並加強紓困內容，推出第一波紓困方案，包括津貼發放、稅捐減免、經營協助、產業紓困等四大措施。

▲金門縣府首波紓困方案。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

此外，楊鎮浯還加碼，針對縣內中低收入戶每人核發新台幣6000元，並爭取安心即時上工計畫等。楊鎮浯說，此次第一波紓困是先針對風險承受能力比較弱的弱勢族群，後續也會再視疫情發展來做整體規劃，「因為弱勢朋友在就業上相對比較辛苦，所以我們也跟勞動部爭取新增100位安心上工，讓他們可以有立即的工作收入。」

另一方面，由於疫情不斷延燒，同為外島的連江也出現確診案例，金門是否有考慮封島打算？楊鎮浯說，連江縣有南、北竿兩個機場，目前是北竿機場暫時關閉清消，南竿機場仍在營運，而金門目前已將本島飛來的班機減班，每天僅有3至4班，以昨天而言，入境的旅客僅有100多位，且其中6成有接受快篩，加上鄉親不管在就醫或是往返上還是有一定需求，所以現階段沒有採取封島措施。