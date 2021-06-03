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「教育、運動8大類紓困」看過來！6張圖秒懂申請資格、如何領取補貼

▲▼教育部紓困4.0特別預算通過278.5億。（圖／翻攝教育部臉書）

▲教育部紓困4.0特別預算通過278.5億，6月15日起國小以下孩童，每名發1萬元。（圖／翻攝教育部臉書，下同）

記者許展溢／台北報導

教育部紓困4.0特別預算通過278.5億，包含各級學校防疫物資、線上學習資源，以及八大類別紓困預算，教育部更製作6張圖，讓大家一次就看懂如何請領，其中，教育部將自6月15日起發放「孩童家庭防疫補貼」，補貼對象包括國小以下孩童，以及國高中、五專、身心障礙學生等，每名孩童1萬元。

教育部說明，八大類包括孩童家庭防疫補貼（6月15日開始請領），國小以下孩童、國高中及五專前三年身心障礙學生，補貼每名孩童1萬元，不用佐證資料，可透過專屬網站及ATM快速領取。私立幼兒園（含準公共）、學校廚房及團膳業者食材損失、大專校院受影響學生、社區大學及社大講師、留遊學服務業、運動事業從業人員和補習班、課照中心、運動事業。

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▲▼教育部紓困4.0特別預算通過278.5億。（圖／翻攝教育部臉書）

▲▼私立幼兒園（含準公共）、學校廚房及團膳業者食材損失紓困。

▲▼教育部紓困4.0特別預算通過278.5億。（圖／翻攝教育部臉書）

在請領方式部分，監護人免提佐證資料，只需準備孩童的健保卡、監護人的金融卡，透過行政院的「孩童家庭防疫補貼網」或是實體ATM，即可請領。

教育部指出，因應新冠肺炎疫情加劇，中央流行疫情指揮中心自110年5月中旬起，陸續發布第2級、第3級警戒，教育部也宣布學校停課，學校及相關場所因應政策或自行停業等，致國內各教育、運動事業及相關從業人員受到衝擊影響而有發生營運困難情形。

▲▼教育部紓困4.0特別預算通過278.5億。（圖／翻攝教育部臉書）

▲▼大專校院和社區大學及社大講師紓困。

▲▼教育部紓困4.0特別預算通過278.5億。（圖／翻攝教育部臉書）

為協助國內各教育、運動事業及相關從業人員渡過因本次疫情影響造成的營運困難，使其維持經營以待疫情衝擊緩和，教育部經盤點所有受到影響之教育相關事業，包含運動事業、社區大學、留遊學服務業、私立幼兒園、短期補習班、兒童課後照顧服務中心、學校自設廚房，及團膳業者等，向行政院爭取紓困4.0第3次追加特別預算。

同時，為強化各項紓困措施，同步修訂「教育部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」，適經行政院核定通過，3日開始受理各類別業者的紓困申請；補助內容包括減輕營運衝擊補助（包含員工薪資酬勞及場地租金等營運成本）、貸款利息補貼，及補助受影響相關從業人員酬勞等。

▲▼教育部紓困4.0特別預算通過278.5億。（圖／翻攝教育部臉書）

▲留學服務業紓困申請資格。

教育部也表示，本次辦理紓困作業，將秉持行政院指示紓困4.0的3大原則：「加快對個人紓困協助」、「加強對產業支持措施」、「加碼對產業紓困貸款，並數位分流，簡化申請，提升效率」，以達成「護勞工與弱勢」、「助產業」、「增效率」的3大目標，提供運動事業、社區大學、留遊學服務業及教育事業最直接、最快速的幫助，協助其度過疫情非常時期，讓台灣平安挺過這一波疫情，穩定產業經濟動能，詳細內容可至「教育部防疫紓困振興專區」。

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