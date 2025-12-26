綠營內部民調差距拉近　林俊憲衝刺初選　議員站路口展現團結戰力

▲民進黨市議員不畏低溫站上路口，為林俊憲初選衝刺宣傳理念，展現黨內團結與基層動員能量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨台南市長初選進入倒數兩週關鍵階段，選戰節奏明顯升溫，多位民進黨市議員仍不畏寒風站上主要路口，與市民近距離互動，積極替立法委員林俊憲宣傳理念與施政願景，並呼籲支持者在接獲電話民調時堅定表態，以實際行動轉化團隊整體戰力，為選前最後衝刺的陸戰注入動能，也展現黨內團結與基層動員能量。

選情方面，根據媒體取得的綠營內部民調顯示，林俊憲在對比國民黨擬參選人謝龍介時，支持度呈現明顯領先；而在民進黨初選內部競逐中，與另一主要競爭者的支持差距已縮小至約3個百分點以內，進入誤差範圍，選情呈現激烈交鋒態勢。



此外，在「看好度」項目中，加權後有超過44%的受訪者認為林俊憲最有可能代表民進黨角逐台南市長選舉，高於其他競爭者；進一步觀察「純綠」支持者結構，林俊憲在部分指標已出現領先，顯示其在民進黨基本盤中的支持基礎仍持續擴大。

對此，林俊憲表示，走進市場與社區，是最直接聆聽民意、回應民聲的方式。未來除持續掃市場外，也將規劃一系列宣傳與基層互動行程，擴大與市民的溝通觸角，讓更多人清楚理解他的政策主張與團隊方向。

林俊憲也指出，初選進入關鍵倒數，他在台南已完成整隊，目前已有二十多位市議員與三位立法委員共同組成「台南隊」，在選戰最重要的階段並肩作戰、分進合擊，讓中央與地方力量無縫接軌。他形容自己在團隊中的角色，是穩定節奏、整合方向的「台南隊長」，期盼以團隊作戰的方式，讓市民清楚看見凝聚力與行動力，帶領台南在未來的城市競爭中穩健前行。