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稱黑糖鮮奶沒加茶⋯孩子連喝3月「癲癇大發作」！迷客夏：查證中

記者蕭筠／台北報導

「黑糖珍珠鮮奶摻紅茶」事件再延燒，今（20）日迷客夏再遭爆料，3年前因店員告知黑糖鮮奶「沒加茶」，孰料患有癲癇的女兒連喝3個月後「1個月連發作4至5次癲癇」，後得知有加十分火大，更轟向業者反應卻毫無改善。對此，迷客夏也作出最新回應表示目前正在查證當中，也和對方取得聯繫處理當中，並強調明日全台門市將有新菜單，將會特別標示出無咖啡因飲品。

▲迷客夏上海門店。（圖／記者陳政錄攝）

▲迷客夏。（示意圖／記者陳政錄攝）

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針對此爆料事件，迷客夏稍早回應表示深感遺憾，除強調並沒有於臉書粉專遮蔽反應留言，也正積極查詢2至3年前的客服資料，並進一步了解實際情況，目前已聯繫上這位爆料者了解細節中；至於部分飲品含茶卻未有明確標示、店員也未告知一事，業者再度表示，明（21）日起全台門市將會有新版菜單，會特別標示無咖啡因飲品，包括門市、官網都會一定公告，並再次致歉「造成消費者疑慮及困擾深感抱歉。」

▲▼迷客夏公告。（圖／翻攝迷客夏臉書粉專）

▲迷客夏公告。（圖／翻攝迷客夏臉書粉專）

另，迷客夏18日官方公告也指出，部分鮮奶飲品會增添少量紅茶主要是為提升飲品口感層次，故才會在配方上酌用少量紅茶，是為降低糖分可能產生的甜膩感，但也強調門市人員應主動提醒， 「並讓消費者也能選擇不加紅茶的客製版本。」

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