又少一間！必勝客「景美歡樂吧」收攤　員工不捨：不是完整大家庭了

▲必勝客景美餐廳歡樂吧收攤轉外送店。（圖／讀者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

又少一間！繼去年新北唯一「永和餐廳歡樂吧」收攤後，人氣連鎖比薩品牌必勝客「景美餐廳歡樂吧」也確定只營業到1月26日，未來將由全新外送店提供服務，門市收攤消息讓不少員工紛紛直呼「很不捨！」

▲員工不捨收店。

必勝客景美餐廳店貼出最新公告表示，將於1月26日正式結束營業，且轉型成外送店模式，並於鄰近全新地點提供服務，收店消息傳出後，店內也有許多員工紛紛表達不捨，雖有不少人要去外送店繼續工作也有人選擇離職，「但少了誰就不像是完整的大家庭，很不捨。」

▲必勝客景美歡樂吧有不少老顧客。

對此，業者也僅低調回應，「基於整體營運考量，景美餐廳服務至1月26日，鄰近的全新景美外送店1月29日起持續為喜愛必勝客的消費者服務。」

必勝客景美餐廳店為「內用外帶外送」店型，其中，內用提供歡樂吧服務，主打提供各式口味比薩、烤雞、義大利麵，還有濃湯、沙拉、飲料等選擇，只要用單一價格就能吃到飽，在地擁有一票老顧客。而繼去年收掉永和餐廳後，根據官網顯示，必勝客目前於全台僅剩6間歡樂吧門市，如今再收一家，全台只剩台北3間、桃園1間、高雄1間共5家歡樂吧。

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