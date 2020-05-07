快訊／紓困再簡化！蘇貞昌：只要帶身份證就可申請

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌7日院會中針對紓困亂象致歉，強調有錯道歉、有錯就改，要求衛福部務必簡化流程。蘇貞昌下午在記者會中現身，親自再次向國人道歉，強調領導團隊不夠周到，請大家原諒。蘇貞昌在記者會上也宣布，紓困再簡化，只要帶身份證，簽切結書，就可以申請。

行政院7日下午三點召開行政院「紓困振興方案記者會」，由行政院發言人Kolas Yotaka 主持，出席者除了蘇貞昌之外，還包括衛福部陳時中、農委會主委陳吉仲、政委龔明鑫出席。

對於紓困加碼1萬元被轟太混亂，引起基層公務員與民眾抱怨，蘇貞昌在記者會一開始坦承，有些地方比較亂。

蘇貞昌表示，他一直覺得政府就是要做事，有些人這幾天告訴他多做多做，「我講得不清楚」、「做得不夠好」，他公開對國人表示道歉，「請大家原諒」。

有關紓困加碼的簡化，蘇貞昌表示，只要民眾只要帶身份證，簽切結書，就可以申請，但還是要給政府一點點審查的時間。

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