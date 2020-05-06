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紓困亂象／12點前已發600張號碼牌！　新北區長怨：民眾以為簽名就有錢拿

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▲三重區公所紓困金申請狀況。（圖／記者羅婉庭攝）

▲三重區公所紓困金申請狀況。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

行政院1萬元現金紓困申請6日起跑，三重區區長劉來通表示，截至中午12點，號碼牌就已經發到600號，除了人潮很多之外，有些民眾並非是因為疫情影響，看到新聞就以為「簽名就有錢拿」，於是一窩蜂跑來申請。

劉來通說，目前臨櫃人員遇到的問題不少，很多人銀行存摺沒影印，或是只有封面，也有不少民眾是「根本不是因為疫情影響生計，看到新聞就以為政府要發錢，簽名就有錢拿」。

對於手續所花時間，劉來通表示，民眾來詢問，填資料，一整套下來都要花很多時間，但每個人理解能力不一樣，難以估算每人所花時間。但次，按照這個人潮湧入的速度，工作人員勢必要加班處理，他呼籲民眾改天再來，分散人潮，下週再來都還可以申請。

劉來通說，三重區公所因應行政院這一波加碼紓困，提前規劃新的作業動線，特別加設8個詢問窗口，民眾了解申請資格與必備文件之後，到文書填寫區，約有10個位子可用，民眾填好資料就到收件區繳件，在區公所外也有社會課課長等四位專業人員解說，避免造成排隊老半天，才知道自己不符合資格。

因應疫情衝擊，原版紓困補助遭轟「看得到吃不到」，行政院長擴大紓困，針對有工作無加保者給予加碼補助一萬元現金，6日開始申請。

新北市汐止、中和、板橋區公所一早就有排隊人潮，甚至是區公所開門前就已經開始排隊。汐止區動線較混亂，中和區、板橋區公所則是在所外架起帳篷，作為解說櫃檯，快速解決民眾的疑問。

截至中午12點，板橋區公所統計服務到所詢問民眾近千人，電話全數忙線。永和區公所號碼牌發到260號，不斷增加中。新莊區公所統計，一早詢問人數就超過300人，整個區公所一樓擠滿人潮，需要志工協助內外分流，把一部分民眾請到所外排隊，才得以順利進行。

新莊區長朱思戎表示，非常多民眾對於紓困金申請的細節不清楚，看到新聞標題就直接來，現場人員需要一位一位解說，非常辛苦。他表示，所內兩個收件處統計，詢問的民眾約1100人，合格收件的只有100件，將近9成民眾要補件，幾乎都是因為存摺沒有帶。

▲▼侯友宜視察因應疫情擴大急難紓困區公所作為-汐止區公所。（圖／記者黃克翔攝）

▲汐止區公所，年輕媽媽申請紓困（圖／記者黃克翔攝）

▲▼汐止區公所，民眾申請紓困狀況。（圖／記者徐斌慎攝）

▲汐止區公所，民眾申請紓困狀況。（圖／記者徐斌慎攝）

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