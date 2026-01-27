立院法案週五清倉　藍委：黨產條例有望30日闖關

▲立法院會。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院本會期進入休會倒數，據悉，國民黨團有意在週五院會闖關包括黨產條例、衛星廣播電視法及離島建設條例等爭議法案。黨產條例提案委員、國民黨立委游顥今（27日）受訪時表示，救國團等於是公益團體，但救國團現在被抄家滅族，黨產條例要還救國團一個公道，禮拜五院會會處理，大家可以拭目以待。

游顥等37人日前提出《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，被質疑意圖替救國團、婦聯會等中國國民黨附隨組織的不當產「解套」。多個民團今更上街遊行，表達強烈抗議。

游顥表示，救國團的公平正義不能等，本來就應該還救國團公道，救國團不僅是過去防疫的先鋒，也是救災的一個模範生，今天外界說的不當黨產就是在對救國團抄家滅族，他們不應該受到如此的對待。

游顥提到，期盼在這個禮拜五，黨產條例能夠順利過關，因為這個對於救國團跟公益組織來講，這是還其公道。今天民團的抗議，可以看得出來就是民進黨的側翼，他們跟大罷免的時候，一直在不斷的挑動社會對立的是同一群人。

另，對於黨產條例，藍白尚未有共識，游顥說，其實不管是民眾黨、國民黨其實都非常肯定救國團對社會的付出，因此禮拜五兩黨會對於文字的修正上會有些共識，大家可以拭目以待。