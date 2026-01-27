　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高嘉瑜分析「2人選當母雞」　預言蔣萬安將遇最強對手

記者黃翊婷／綜合報導

2026台北市長選戰，民進黨人選未定，立委王世堅、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君等人都被點名。民進黨前立委高嘉瑜表示，鄭麗君是很有能力的女性，但缺點是大眾對她認識不深，而王世堅敢說直言的形象深植人心，比現任台北市長蔣萬安更能吸引大眾目光，「民進黨未來好酒沉甕底」，不論未來人選是誰，相信都會是蔣萬安的最強對手。

▲民進黨立委高嘉瑜受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲高嘉瑜直言「民進黨未來好酒沉甕底」。（資料照／記者林敬旻攝）

高嘉瑜宣布投入台北港湖市議員選戰，她在26日播出的政論節目「新聞大白話」中討論到民進黨2026台北市長人選，表示不論是王世堅、鄭麗君、卓榮泰或者台北101董事長賈永婕，都是大家期待、可以一拚的人選，但卓榮泰因職務關係，還有很多重要的事情要處理。

▲▼文化部長鄭麗君受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲高嘉瑜表示，鄭麗君是能力很強的女性。（資料照／記者李毓康攝）

高嘉瑜認為，鄭麗君在台美關稅談判中表現出色，過去還有在台灣智庫服務的經驗，個人能力非常強，依據兩人過去合作的經驗來看，她覺得鄭是一個道德感很強、理想性很高的女性，比較可惜的是大眾對鄭認識不深，若要參選，勢必要補強這一點。

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者林敬旻攝）

▲高嘉瑜認為王世堅更能吸引大眾目光。（資料照／記者林敬旻攝）

高嘉瑜接著提到，王世堅敢說直言的形象深植人心，〈沒出息〉一曲更是紅到連小學生都會唱，相較於現任台北市長蔣萬安四平八穩的形象，王不按牌理出牌、金句連發，民眾會期待王每天都有爆點或驚喜，反而更能吸引大眾目光。

「民進黨未來好酒沉甕底。」高嘉瑜直言，近期北捷禁止帶行動電源的政策大轉彎，代表蔣萬安緊張了，才會急著推出不一樣的政策，所以未來不論民進黨推出的人選是誰，相信都會是蔣萬安的最強對手。

川普突關稅開鍘南韓！　旅美教授示警：這一刀砍給台灣看
卓榮泰稱「台灣101」　蔣萬安酸爆：我是台灣市的市長嗎？
快訊／新台幣改版　12款主題開放網路票選
台塑四寶爆量反攻遇殺兵　2檔翻黑
曹西平今告別式　發送「醜八怪紀念哨子」...小S、胡瓜送花致
快訊／歐陽榕病逝　相驗結果出爐

黨版軍購條例遭批缺戰略構想　民眾黨團反擊：民進黨蓋國防布躲監督

轟卓榮泰稱「台灣101」敗票草包　楊蕙如：不搞意識形態很困難？

卓榮泰稱「台灣101」挨轟　蔣萬安酸爆：我是台灣市的市長嗎？

霍諾德登頂101幕後　蔣萬安曝與賈永婕前一晚通話內容：沒有問題

北京傳同意藍營下周辦論壇　綠：擋軍購＋關稅換赴京累積賣國里程

陳佩琪自爆半夜摔到雙腿瘀青　柯文哲腳鐐充電線害的

農民省33萬！立院三讀修正農退儲金提繳　農民、政府負擔改4比6

助理費除罪修法最快本周三讀　牛煦庭：一毛錢都不會進立委口袋

白軍購條例衝擊防衛作戰　國防部罕0730開記者會認「窒礙難行」

林楚茵：歐洲議會籲建構非紅供應鏈　民眾黨版軍購條例卻替中共開後門

2026台北市長高嘉瑜蔣萬安王世堅鄭麗君

