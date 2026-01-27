高嘉瑜分析「2人選當母雞」　預言蔣萬安將遇最強對手

記者黃翊婷／綜合報導

2026台北市長選戰，民進黨人選未定，立委王世堅、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君等人都被點名。民進黨前立委高嘉瑜表示，鄭麗君是很有能力的女性，但缺點是大眾對她認識不深，而王世堅敢說直言的形象深植人心，比現任台北市長蔣萬安更能吸引大眾目光，「民進黨未來好酒沉甕底」，不論未來人選是誰，相信都會是蔣萬安的最強對手。

▲高嘉瑜直言「民進黨未來好酒沉甕底」。（資料照／記者林敬旻攝）

高嘉瑜宣布投入台北港湖市議員選戰，她在26日播出的政論節目「新聞大白話」中討論到民進黨2026台北市長人選，表示不論是王世堅、鄭麗君、卓榮泰或者台北101董事長賈永婕，都是大家期待、可以一拚的人選，但卓榮泰因職務關係，還有很多重要的事情要處理。

▲高嘉瑜表示，鄭麗君是能力很強的女性。（資料照／記者李毓康攝）

高嘉瑜認為，鄭麗君在台美關稅談判中表現出色，過去還有在台灣智庫服務的經驗，個人能力非常強，依據兩人過去合作的經驗來看，她覺得鄭是一個道德感很強、理想性很高的女性，比較可惜的是大眾對鄭認識不深，若要參選，勢必要補強這一點。

▲高嘉瑜認為王世堅更能吸引大眾目光。（資料照／記者林敬旻攝）

高嘉瑜接著提到，王世堅敢說直言的形象深植人心，〈沒出息〉一曲更是紅到連小學生都會唱，相較於現任台北市長蔣萬安四平八穩的形象，王不按牌理出牌、金句連發，民眾會期待王每天都有爆點或驚喜，反而更能吸引大眾目光。

「民進黨未來好酒沉甕底。」高嘉瑜直言，近期北捷禁止帶行動電源的政策大轉彎，代表蔣萬安緊張了，才會急著推出不一樣的政策，所以未來不論民進黨推出的人選是誰，相信都會是蔣萬安的最強對手。