快訊／8級強風！　今轉雨「下最大」

▲今晨紅外線雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

8級強風來了！中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天東北季風增強，加上華南雲雨區東移，北部、東半部慢慢轉為有局部短暫雨，中南部也有零星雨勢；今晚起，大台北山區、基隆北海岸、東北部有局部較大雨勢機率。

13縣市陸上強風特報

氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，東北風增強，今上午至周三晚上，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東北季風增強，加上華南雲雨區東移，北部、東半部慢慢轉為有局部短暫雨，由於雲較多，中南部也有零星雨勢；今晚起，大台北山區、基隆北海岸、東北部有局部較大雨勢機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



周末另一波冷空氣

劉沛滕說，周三東北季風影響，預估周三清晨最低溫，白天起西半部雨勢逐漸趨緩；周四東北季風逐漸減弱，氣溫回升；周五天氣相對穩定，僅東半部有零星降雨。

劉沛滕表示，周末東北季風增強加上鋒面通過，以北部、東半部降雨為主；至於這波冷空氣強度還有不確定性，可能增強，仍得再觀察。