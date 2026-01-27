　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣府推動鐘樓廣場景觀再造　「府會之心」預計116年完工

▲▼ 嘉義縣「府會之心」鐘樓廣場再造工程動土，打造友善人本公共空間 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣「府會之心」鐘樓廣場再造工程動土，打造友善人本公共空間 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府啟動「府會之心」鐘樓廣場景觀再造計畫，將縣府與縣議會之間約 9,570 平方公尺的開放空間重新整理，改善出入口動線與排水功能，讓廣場具備日常休憩與各式公共活動需求。今27日舉行動土典禮，嘉義縣長翁章梁、嘉義縣議會秘書長李光耀及多位縣議員出席，共同見證工程啟動。

▲▼ 嘉義縣「府會之心」鐘樓廣場再造工程動土，打造友善人本公共空間 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府參與台灣設計研究院 113 年度「城市美學—公共場域設計共創」計畫，以「府會之心」為題推動景觀再造，重新定位縣政公共空間的角色，全案總經費約 6,170 萬，預計 116 年完工。

全案採公開競圖方式辦理，遴選新銳建築團隊「永哲制作」負責設計，工程將改善原有廣場高程不順與排水問題，重新整合縣府與議會兩側出入口動線，將原本通行為主的空間，調整為更適合停留、交流與辦理活動的開放廣場。

▲▼ 嘉義縣「府會之心」鐘樓廣場再造工程動土，打造友善人本公共空間 。（圖／嘉義縣政府提供）

外觀設計以「山行」為概念，擷取嘉義縣的山脈意象，透過緩坡、地形起伏與動線配置，將高程落差與排水課題納入景觀處理，打造可行走、可坐、可停留的坡地空間，並提供遮蔭與休憩機能。

廣場內新增「林間聚所」等停留點，讓民眾可以在此散步、休息，提升公共場域親和力；縣府側廊延伸設置展演舞台，讓廣場具備洽公等候、舉辦記者會、展演等多元使用情境。

翁章梁說，華泰名品城近日動土，周邊商業用地也吸引企業評估進駐，縣治特區與高鐵之間的地也正在規劃重劃，未來將逐步形成新市鎮；這裡還有嘉義科學園區、馬稠後產業園區及故宮南院2館等建設進行中，中央也積極投資無人機產業，大同技術學院校區將作為亞創2館據點。

翁章梁也說，面對大量人口移居，城市樣貌也會持續轉變，縣治特區的環境更新顯得更加重要，鐘樓廣場改善後會成更開放的公共空間，跟太子大道周邊景觀工程整合，提升城市美感。

▲▼ 嘉義縣「府會之心」鐘樓廣場再造工程動土，打造友善人本公共空間 。（圖／嘉義縣政府提供）

李光耀表示，縣府建設處、縣議會與工程相關單位經過多次會議後，今天順利動土啟動，面對嘉義的快速發展，公共空間品質也需要一起提升，期望府會周邊能有更舒適友善的公共環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台灣好市多證實跟進「新制度調整」　非會員無法進美食區
霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」！揭私下對話：不是有答應
學霸被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館
全場吹哨送別！曹西平突獻聲喊話「醜八怪哭什麼哭」
川普「突加南韓關稅」一文看懂原因　下個要擔心的是台灣？
換護照人潮炸了！網路預約「排到清明節」　現場等了4hrs
中國人真不去了？49條日本航線「全取消」
「前嫂嫂」龍千玉痛哭送曹西平最後一程　難忍情緒：彷彿是一場夢
快訊／曹西平乾兒子小俊終於現身　「爸爸你在天上一定很驕傲」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹山、南投警分局人事異動　延平所林家畯、永和所翁民慶上任

聘僱移工愛注意！依規定申請合規僱用　違法最高罰75萬元

嘉義縣府推動鐘樓廣場景觀再造　「府會之心」預計116年完工

車城嬤坐錯公車被載到萬巒　內埔警查班車陪她平安返家

災後重建成功！玉女番茄環控溫室全新亮相

南投縣警局5主管人事異動　主任秘書、南投等四分局長聯合交接

花蓮社大跨縣市交流！走入宜蘭「舊城女路」建立互助夥伴關係

花蓮寒假續辦幸福午食券 ！納突發變故家庭　近4千弱勢生受惠

年前搶工作！永康就業中心辦兩場徵才　近3千職缺、最高薪10萬

婦手機遺失急報案　東港警烈日陪追定位…好心人撿到送回家

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

91分鐘成功登頂台北101！霍諾德今離台　機場與粉絲親切合照

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

竹山、南投警分局人事異動　延平所林家畯、永和所翁民慶上任

聘僱移工愛注意！依規定申請合規僱用　違法最高罰75萬元

嘉義縣府推動鐘樓廣場景觀再造　「府會之心」預計116年完工

車城嬤坐錯公車被載到萬巒　內埔警查班車陪她平安返家

災後重建成功！玉女番茄環控溫室全新亮相

南投縣警局5主管人事異動　主任秘書、南投等四分局長聯合交接

花蓮社大跨縣市交流！走入宜蘭「舊城女路」建立互助夥伴關係

花蓮寒假續辦幸福午食券 ！納突發變故家庭　近4千弱勢生受惠

年前搶工作！永康就業中心辦兩場徵才　近3千職缺、最高薪10萬

婦手機遺失急報案　東港警烈日陪追定位…好心人撿到送回家

「獵鷹隊長」率隊穩居例行賽第2位　翟蒙勇奪單周MVP

熟食區「非會員不能買」4新制　台灣好市多：總部指示就跟進

上工撞到頭見紅　桃園中年板模工買刮刮樂中百萬

喬丹、詹皇誰才是GOAT？瑞迪克妙回　談印象深刻之處

川普對韓祭25%關稅殺雞儆猴　藍議員：下個恐輪台灣農業、汽車

9成胃癌是「幽門螺旋桿菌」引起　國健署推公費篩檢1族群適用

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

《荒島囚救》社畜荒島逆襲慣老闆！雷米式「地獄職場幽默」超舒壓

趁午休「再給自己一次機會」買刮刮樂　工地師傅驚喜中百萬

UNIQLO首聯名BABYMONSTER！「全新印花UT」酷甜造型大放送

【不行色色！】小狗咬住美女客人裙子不放XD

地方熱門新聞

基隆搶修破管5千戶明將停水12小時

彩券行刮出百萬大獎 　男喜領超級年終

馬太鞍洪災19死洪災　鄉長林清水不背鍋反咬徐榛蔚

中興青少棒勇奪巨人盃國際賽冠軍獲縣府改善球場大禮

桃園市2026冬令營　外籍教師課程設計

年前搶工作！永康就業中心辦兩場徵才近3千職缺、最高薪10萬

南投縣10醫院春節連假提供8項不打烊健康服務

31歲女體重140公斤降至70　醫療減重搭配追蹤見成效

桃園市民眾服務社春安慰勞　感謝警消維護治安

中原大學投入馬太鞍災後復原　獲行政院長接見

年節送禮不踩雷！雲嘉南分署精選3家在地品牌吃的、玩的全包

花蓮寒假續辦幸福午食券　近4千弱勢學生受惠

眷村年味再現阿嬤妳看文化美食節邁入第2年重溫開元眷村記憶

台南公布第14批高風險駕駛名單13人上榜2件無照肇事奪命

更多熱門

相關新聞

嘉義春節抽驗　筍干二氧化硫超標下架開罰

嘉義春節抽驗　筍干二氧化硫超標下架開罰

守護年節食品安全，嘉義縣衛生局執行「115年春節複合式食品安全稽查專案」，共查核、抽驗22家年節應景食品製造、餐飲及販售業者，皆符合相關規定；另抽驗50件年節食品，其中1件「筍干」檢出二氧化硫超標，已立即要求業者下架停售，後續依法處分。

嘉義消防啟動燈會安全維護小組

嘉義消防啟動燈會安全維護小組

即／嘉義縣跟進免費營養午餐！2.6萬學生受惠

即／嘉義縣跟進免費營養午餐！2.6萬學生受惠

健禾人文關懷協會　春聯活動助力高齡社會

健禾人文關懷協會　春聯活動助力高齡社會

蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

關鍵字：

嘉義縣鐘樓廣場景觀再造公共空間府會

讀者迴響

熱門新聞

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

美國退出WHO　川普政府：世衛假裝台灣不存在

快訊／8級強風！　今轉雨「下最大」

替代役遭丟包亡　司機曾愧疚報警

即／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

這天一定要拜「是土地公尾牙！」　易經專家：補財庫大好時機

新台幣鈔券主題票選！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面