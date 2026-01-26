美國退群WHO內幕曝光！川普政府怒轟世衛「假裝台灣不存在」

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普於2025年初上任後，隨即簽署行政命令，啟動美國退出世界衛生組織（WHO）的程序。聯合國於2025年1月22日收到退會通知，依規定滿一年後，美國於今年1月22日正式退出WHO。川普政府直指，WHO在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間嚴重失職，其中包括未能即時、透明分享關鍵資訊，甚至忽視台灣的早期示警，成為美國退會的重要原因之一。

美國衛生部副部長、疾病管制與預防中心（CDC）主任歐尼爾（Jim O'Neill）近日更在社群平台X發文痛批，WHO在2019年疫情初期「假裝台灣不存在」，對台灣發出的警訊視而不見，錯失防疫先機，導致疫情後續在全球失控蔓延。

Today the United States withdrew from the so-called World Health Organization.



WHO ignored early COVID warnings from Taiwan in 2019 by pretending Taiwan did not exist. It ignored rigorous science and promoted lockdowns.



The United States will continue international… https://t.co/tKxEX8aeAD — Deputy Secretary Jim O'Neill (@HHS_Jim) January 23, 2026

美官員開嗆忽視台灣 網路炸鍋力挺退會

歐尼爾指出，WHO不僅忽略台灣示警，也背離嚴謹科學，在疫情期間實質為中國的封城政策背書。他強調，美國未來仍會就國際傳染病議題持續與各國合作，但不再透過世衛體系進行。

相關說法曝光後，立即在社群平台掀起熱議，大批網友留言叫好，直言「WHO早就被中國掌控」、「世衛早該被廢除」、「支持美國退出」、「應另成立新組織並讓台灣加入」，輿論聲浪持續延燒。

▲世界衛生組織（WHO）。（圖／路透）

世衛否認指控 台灣電郵全文再被翻出

面對美方指控，WHO COVID-19技術負責人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）隨即出面反駁，稱相關說法「完全不實」。她表示，WHO早在2019年12月31日就注意到中國武漢的疫情訊號，並強調「台灣當天並非示警，而是向WHO索取資訊」，世衛既沒有忽視台灣，也沒有忽視科學，且「從未建議封城」。

不過，回顧2020年4月，時任中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾公布台灣疾管署於2019年12月31日寄給WHO的電郵全文，內容提及中國武漢出現至少7例「非典型肺炎」病例，且患者已被隔離治療。雖未明確寫出「人傳人」，但依SARS防疫經驗，已強烈暗示具人際傳播風險。

封城說法再起爭議 學者加入戰局

針對世衛稱「未曾建議封城」，美國國家衛生研究院（NIH）院長巴塔查雅（Jay Bhattacharya）也加入論戰，直言該說法並不屬實。他指出，WHO在2020年赴中國的調查中，公開讚揚中國封城措施，實際上等同為其背書，並影響多國後續防疫政策。