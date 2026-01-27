　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國共論壇轉智庫交流2月2日北京登場　蕭旭岑領軍、宋濤出席晚宴

▲▼馬英九基金會執行長蕭旭岑 記者會 宣布馬英九將帶學生團赴大陸。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨副主席蕭旭岑（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中斷逾9年的「國共論壇」將重啟，國共恢復交流的論壇延至2月2日至2月4日舉辦，並由國民黨副主席蕭旭岑帶隊，論壇定位為「智庫交流」，議題設定在非政治性領域。國民黨智庫部分將由副董事長李鴻源出席，外傳的智庫執行長張顯耀並未隨行。而預計2日晚宴，大陸國台辦主任宋濤將會出席。

國民黨主席鄭麗文日前拜訪前前總統馬英九後，定調活動是「第一次智庫交流論壇」。此次國共交流定位為「智庫交流」，團隊將於下周一赴北京，停留三日，參與座談與實務參訪互動，議題設定在非政治性領域，包括觀光、醫療、能源、AI等產業。除了蕭旭岑、李鴻源，主席辦公室特別顧問李德維，也將以商總兩岸小組副召集人的身分同行。預計2日晚宴，大陸國台辦主任宋濤將會出席。

蕭旭岑日前表示，國民黨要去大陸訪問與軍購沒有任何關係。國民黨不用任何條件、任何門票，只要認同中華民國憲法是一中憲法，只要認同兩岸關係不是兩國關係，就可以去訪問大陸，這是常識。

蕭旭岑說，且這麼多年以來，歷任主席馬英九、連戰、朱立倫、洪秀柱都去過，哪一次跟軍購有關係？硬把軍購跟國民黨訪問中國大陸扯在一起，是非常惡意的連結。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台灣好市多證實跟進「新制度調整」　非會員無法進美食區
霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」！揭私下對話：不是有答應
學霸被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館
全場吹哨送別！曹西平突獻聲喊話「醜八怪哭什麼哭」
川普「突加南韓關稅」一文看懂原因　下個要擔心的是台灣？
換護照人潮炸了！網路預約「排到清明節」　現場等了4hrs
中國人真不去了？49條日本航線「全取消」
「前嫂嫂」龍千玉痛哭送曹西平最後一程　難忍情緒：彷彿是一場夢
快訊／曹西平乾兒子小俊終於現身　「爸爸你在天上一定很驕傲」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

川普對韓祭25%關稅殺雞儆猴　藍議員：下個恐輪台灣農業、汽車

過年出國記得2/13前領護照！　外交部「教1招」免排隊快速換護照

國共論壇轉智庫交流2月2日北京登場　蕭旭岑領軍、宋濤出席晚宴

嗆卓榮泰稱「台灣101」吃飽太閒　羅智強：陳致中要不要改名陳致台

台東鳳梨釋迦「外銷量、價格暴跌」　農業部啟動海外拓銷獎勵

不挺民眾黨版4000億國防預算？　牛煦庭：國民黨版額度會有落差

川普突把對韓關稅增至25%　綠黨團籲藍白支持協議：千萬別贏南韓

點4事讓賴清德心情不好！　李艷秋：蔡英文不信賴、老柯恐讓彈劾通過

立院法案週五清倉　藍委：黨產條例有望30日闖關

陳水扁預告2/7演講「發問不設限」　民進黨團：盼謹守保外就醫規定

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

91分鐘成功登頂台北101！霍諾德今離台　機場與粉絲親切合照

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

川普對韓祭25%關稅殺雞儆猴　藍議員：下個恐輪台灣農業、汽車

過年出國記得2/13前領護照！　外交部「教1招」免排隊快速換護照

國共論壇轉智庫交流2月2日北京登場　蕭旭岑領軍、宋濤出席晚宴

嗆卓榮泰稱「台灣101」吃飽太閒　羅智強：陳致中要不要改名陳致台

台東鳳梨釋迦「外銷量、價格暴跌」　農業部啟動海外拓銷獎勵

不挺民眾黨版4000億國防預算？　牛煦庭：國民黨版額度會有落差

川普突把對韓關稅增至25%　綠黨團籲藍白支持協議：千萬別贏南韓

點4事讓賴清德心情不好！　李艷秋：蔡英文不信賴、老柯恐讓彈劾通過

立院法案週五清倉　藍委：黨產條例有望30日闖關

陳水扁預告2/7演講「發問不設限」　民進黨團：盼謹守保外就醫規定

「獵鷹隊長」率隊穩居例行賽第2位　翟蒙勇奪單周MVP

熟食區「非會員不能買」4新制　台灣好市多：總部指示就跟進

上工撞到頭見紅　桃園中年板模工買刮刮樂中百萬

喬丹、詹皇誰才是GOAT？瑞迪克妙回　談印象深刻之處

川普對韓祭25%關稅殺雞儆猴　藍議員：下個恐輪台灣農業、汽車

9成胃癌是「幽門螺旋桿菌」引起　國健署推公費篩檢1族群適用

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

《荒島囚救》社畜荒島逆襲慣老闆！雷米式「地獄職場幽默」超舒壓

趁午休「再給自己一次機會」買刮刮樂　工地師傅驚喜中百萬

UNIQLO首聯名BABYMONSTER！「全新印花UT」酷甜造型大放送

曾莞婷抽中Lulu捧花　驚慌喊：可以不要嗎！

政治熱門新聞

黃珊珊建議千股改1股　彭金隆回應了

幕後／台中市長協調破局　楊瓊瓔要求2月再談、江啟臣爆基層焦慮

卓揆稱台灣101　蔣萬安酸爆：我是台灣市的市長？

前台北副市長曝101曾拒阿湯哥　看霍諾德攀登：不會每次都這麼好運

卓揆台灣101惹議！王世堅：很少人說法國凱旋門

白軍購條例衝擊防衛作戰　國防部罕0730開記者會認「窒礙難行」

蔣萬安將遇最強對手？高嘉瑜點名2人

卓榮泰稱霍諾德攀「台灣101」　網洗版轟：叫民進黨101會不會快一點

轟卓榮泰稱「台灣101」敗票草包　楊蕙如：不搞意識形態很困難？

「海鯤軍艦」執行潛航前置海上測試　測試結果將納入潛航安全評估

2026新北藍白合？　黃國昌直言不急

民眾黨版軍購條例未限制紅色供應鏈　一線軍官震驚：這是認真的嗎？

行政院轟白營軍購條例版本：支離破碎！　缺乏戰略構想、建軍規劃

快訊／白黨團提4千億軍購條例　國防部批：以政治宣示取代專業審查

更多熱門

相關新聞

不挺白4000億國防預算？　他曝藍版額度有落差

不挺白4000億國防預算？　他曝藍版額度有落差

民眾黨團昨日下午召開記者會，公布自提版本國防特別條例內容，其中金額上限為4000億元，且預算編列改為一年一期方式，要求政院在執行完首年計畫後，需經立法院同意才能進行後續預算籌編，但國防部今（27日）上午召開記者會指出，民眾黨相關版本缺少配套，若按照民眾黨版本去做，真的是窒礙難行。國民黨發言人、藍委牛煦庭則表示， 國民黨內也有在研擬相關自己政黨的版本，邏輯上應該會類似，但在額度和時間上應該會有落差。

國民黨「助理費除罪化」繼續推　時力批：把助理權益當貪污遮羞布

國民黨「助理費除罪化」繼續推　時力批：把助理權益當貪污遮羞布

農民省33萬！立院三讀修正農退儲金提繳　農民、政府負擔改4比6

農民省33萬！立院三讀修正農退儲金提繳　農民、政府負擔改4比6

助理費除罪修法最快本周三讀　牛煦庭這樣說

助理費除罪修法最快本周三讀　牛煦庭這樣說

2026新北藍白合？　黃國昌直言不急

2026新北藍白合？　黃國昌直言不急

關鍵字：

國民黨蕭旭岑國共論壇中共智庫鄭麗文宋濤

讀者迴響

熱門新聞

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

美國退出WHO　川普政府：世衛假裝台灣不存在

快訊／8級強風！　今轉雨「下最大」

替代役遭丟包亡　司機曾愧疚報警

即／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

這天一定要拜「是土地公尾牙！」　易經專家：補財庫大好時機

新台幣鈔券主題票選！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面