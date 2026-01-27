　
大陸 大陸焦點 特派現場

中國人真不去了？49條日本航線「全取消」…赴日旅客下滑45.3％

▲日本東京都新宿。（圖／CFP）

▲日本東京都新宿。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導      

日本首相高市早苗先前公開發表的涉台言論持續影響中日關係。中國多家航空公司近日同步調整日本航線售票政策，擴大免費退改適用範圍，包括國航、東航、南航、廈航、山航、上航、川航等航司，陸續宣布，凡符合條件、出行日期落在2026年夏秋航季的日本進出港航班，旅客均可申請免收退票與改期手續費，相關措施被視為對日本航線需求持續走弱的最新回應。

▲49條中飛日航班全取消。（圖／翻攝自微博）

▲49條中飛日航班全取消。（圖／翻攝自微博）

據《新京報》報導，多家航空公司於1月26日發布或更新公告，將日本航線的免費退改政策延長至2026年10月24日（含）以前。依照航班安排，2026年3月29日至10月24日為2026/27年夏秋航季，意味著該政策將完整涵蓋整個夏秋航季期間的日本航線行程。

數據顯示，日本航線的運力調整仍在擴大。航班管家DAST資料指出，2026年1月中國大陸飛往日本的航班取消率已達47.2％，較2025年12月再增加7.8個百分點。截至1月26日，2026年2月已有49條航線取消全部航班，取消規模較1月進一步擴大。

▲日本東京羽田機場。（圖／VCG）

▲日本東京羽田機場。（圖／VCG）

日本政府觀光局21日公布的最新統計也反映出需求下滑趨勢。報告指出，2025年12月中國赴日旅客約33.04萬人次，較去年同期大幅下滑45.3％，為近年來罕見的明顯跌幅。

從各航司公布的細則來看，免費退改多以出票時間、票號開頭、航班實際承運方與行程日期作為主要判斷標準。以國航為例，須為999票號、且在1月26日中午12時前購票或換票，行程涉及東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、沖繩等地，並於規定時間後申請退改，方可適用。東航、上航則以781票號為主，南航適用784票號，廈航為731票號，山航為324票號，川航則為876票證，各家細則略有差異，但核心條件皆圍繞夏秋航季日本航線未使用行程。

▲日本福岡機場。（圖／CFP）

▲日本福岡機場。（圖／CFP）

業界指出，航空公司近月已多次針對日本航線推出特殊處置方案，先前的免退改措施原本僅執行至3月28日，此次統一延長至10月下旬，顯示航司對短期市場恢復仍持審慎態度，也為旅客保留更大的行程調整彈性。

農曆春節臨近，中國外交部和中國駐日本使領館26日提醒中國公民近期避免前往日本，提醒已在日中國公民密切關注當地治安形勢，以及地震和次生災害預警訊息，提高安全防範意識，加強自我保護。如遇緊急狀況，請及報警並聯絡駐日使領館尋求協助

