民眾黨版軍購條例未限制紅色供應鏈　一線軍官震驚：這是認真的嗎？

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨團昨（26日）推出黨版軍購特別條例，將八年1.25兆經費大砍剩4,000億元，排除台灣之盾、也沒有關鍵的智慧決策輔助系統、國防供應鏈的建構等，更開全球先例，要求行政院向立法院提出專案報告、接受質詢，等立法院同意後，才能開始編列預算，條例中更未見對紅色供應鏈的限制。對此，一位長期參與國防建案的軍官大表震驚，懷疑這不是認真的，因為沒有國家的政黨會開這種玩笑。



此次行政院版的特別預算案有三項主軸，首先是打造多層次、高科技輔助的反彈道與防空系統，建構「台灣之盾」；其次是透過AI加速情報研析、指令下達與精準打擊，輔助決策縮短反應時間，強化「擊殺鏈」的運作效率。

而打造非紅供應鏈也是行政院版條例重點之一，透過自主研發與技術轉移，確保關鍵零組件不依賴紅色供應鏈，增加在國內建立彈藥、底火、炸藥和夜視鏡產線，以及採購台美共同研發的武器項目等。整個八年1.2兆的建軍方案，就是在台美雙方研議下，因應當前台灣防衛需要的強化方案。



這位資深軍官表示，在研讀民眾黨版本後，發現這個版本不但沒有整體的建軍規劃，也看不出任何的全盤思考，看起來只是想要輸出民眾黨「支持國防」、「沒有擋軍購」兩個主詞。但這個版本既不像國防部提的方案，有台美雙方專業的國防單位一起研商，民眾黨沒有國防專業委員，版本草擬也沒有國防專業智庫參與，因此條例除了不合理對國防建軍架起層層障礙，僅僅是拿美國不久前宣布的軍售內容當作幌子，就打算充數，非常不負責任。



該名軍官指出，民眾黨版條例甚至明文要求，政府要經過多次專案報告，經過同意才能編列第一筆預算；第二筆預算還要重來一次，再次不斷進行專案報告，然後還是要經過立法院同意。「打造台灣之盾是為了守護國家，自主研發是為了厚植國防實力，建構非紅供應鏈是為了降低對中國技術與製造的依賴。我們是沒有保護你民眾黨嗎？要不要這樣羞辱國軍弟兄？」



這位軍官憂心，若民眾黨版本通過，預算一年一期編列，除了使採購週期破碎化，根本難以議約，別說讓國防採購充滿不確定性，自以為對美方有交代的4000億預算更是胡來，完全沒有整體建軍思維，沒有推動國防自主的思考，沒有去紅供應鏈的後果，更可能導致關鍵組件仰賴中國的後果，「口口聲聲說支持國防，條文卻字字句句都是對國防制肘，我寧願相信這是開玩笑的，也不願意承認我國國會議員會提出這種法案」。