政治

民眾黨版軍購條例未限制紅色供應鏈　一線軍官震驚：這是認真的嗎？

▲▼民眾黨立法院黨團召開「民眾黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》」記者會，總召黃國昌、政策會執行長賴香伶籍立委劉書彬出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨團昨（26日）推出黨版軍購特別條例，將八年1.25兆經費大砍剩4,000億元，排除台灣之盾、也沒有關鍵的智慧決策輔助系統、國防供應鏈的建構等，更開全球先例，要求行政院向立法院提出專案報告、接受質詢，等立法院同意後，才能開始編列預算，條例中更未見對紅色供應鏈的限制。對此，一位長期參與國防建案的軍官大表震驚，懷疑這不是認真的，因為沒有國家的政黨會開這種玩笑。

此次行政院版的特別預算案有三項主軸，首先是打造多層次、高科技輔助的反彈道與防空系統，建構「台灣之盾」；其次是透過AI加速情報研析、指令下達與精準打擊，輔助決策縮短反應時間，強化「擊殺鏈」的運作效率。

而打造非紅供應鏈也是行政院版條例重點之一，透過自主研發與技術轉移，確保關鍵零組件不依賴紅色供應鏈，增加在國內建立彈藥、底火、炸藥和夜視鏡產線，以及採購台美共同研發的武器項目等。整個八年1.2兆的建軍方案，就是在台美雙方研議下，因應當前台灣防衛需要的強化方案。

這位資深軍官表示，在研讀民眾黨版本後，發現這個版本不但沒有整體的建軍規劃，也看不出任何的全盤思考，看起來只是想要輸出民眾黨「支持國防」、「沒有擋軍購」兩個主詞。但這個版本既不像國防部提的方案，有台美雙方專業的國防單位一起研商，民眾黨沒有國防專業委員，版本草擬也沒有國防專業智庫參與，因此條例除了不合理對國防建軍架起層層障礙，僅僅是拿美國不久前宣布的軍售內容當作幌子，就打算充數，非常不負責任。

該名軍官指出，民眾黨版條例甚至明文要求，政府要經過多次專案報告，經過同意才能編列第一筆預算；第二筆預算還要重來一次，再次不斷進行專案報告，然後還是要經過立法院同意。「打造台灣之盾是為了守護國家，自主研發是為了厚植國防實力，建構非紅供應鏈是為了降低對中國技術與製造的依賴。我們是沒有保護你民眾黨嗎？要不要這樣羞辱國軍弟兄？」

這位軍官憂心，若民眾黨版本通過，預算一年一期編列，除了使採購週期破碎化，根本難以議約，別說讓國防採購充滿不確定性，自以為對美方有交代的4000億預算更是胡來，完全沒有整體建軍思維，沒有推動國防自主的思考，沒有去紅供應鏈的後果，更可能導致關鍵組件仰賴中國的後果，「口口聲聲說支持國防，條文卻字字句句都是對國防制肘，我寧願相信這是開玩笑的，也不願意承認我國國會議員會提出這種法案」。

有關歐洲議會通過「關於無人機及新型戰爭系統：歐盟需適應現今安全挑戰」報告案，支持歐盟與包括台灣在內的印太夥伴就無人機科技及相關產業等安全與防衛領域強化合作及交流，外交部對此表達歡迎與肯定，並樂見台歐未來加強相關合作與交流。

關鍵字：

軍購民眾黨國防經費砍半非紅供應鏈黃國昌軍售國防部

