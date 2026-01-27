25%關稅炸彈！南韓汽車製藥業錯愕　現代、KIA恐失血1300億

▲南韓汽車產業股市受挫。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普26日無預警宣布，將南韓關稅從15％調升至25％，南韓汽車產業股價立刻下跌，現代（Hyundai）與起亞（KIA）兩大龍頭預估恐怕損失上千億，製藥界也陷入緊張。

汽車產業股價重挫 2龍頭恐損失千億

《路透社》等外媒報導，受到關稅調升衝擊，現代汽車股價當日暴跌逾4%，子公司起亞下滑近3.5%，現代摩比斯（Hyundai Mobis）更重挫5%。

韓媒FETV去年11月報導，2025年第2季和第3季，現代汽車和起亞汽車對美出口商品累計加徵關稅高達4.6兆韓元（約新台幣1000億元）。

韓媒HankYung今日引述投資證券公司Daol數據報導，在25%關稅之下，現代汽車和起亞汽車預計將分別損失6兆韓元（約新台幣1305億元）和5兆韓元（約新台幣1088億元），總計損失11兆韓元。

製藥產業觀望中 立即關稅可能性低

南韓生技產業協會（KoreaBIO）則認為，美國政府尚未公布依據《貿易擴張法》第232條款，針對藥品及原料藥進口之於美國國安影響的調查結果，「立刻對藥品實施25%關稅實際上有困難」。

▲川普與李在明去年在白宮會晤。（圖／路透）



根據目前美韓貿易協議，藥品是免關稅商品，即便依據232條款課徵關稅，雙方也已同意上限為15%。不過業界人士坦言仍有中長期變數，若未來美韓貿易協定修訂，「無法完全排除藥品關稅提高至25%的可能性」。

川普突拋25%關稅炸彈 南韓緊急應對

川普在真相社群（Truth Social）發文表示，即日起南韓汽車、木材、製藥產品，以及其他對等關稅項目關稅稅率，一律由15％調升至25％，原因是「韓國立法機構尚未批准我們歷史性的貿易協議，而這是他們的職權。」

南韓總統府緊急回應，川普政府並未事先通知關稅調漲計畫，正在加拿大訪問的產業通商資源部長金正官，將緊急前往華府，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）協商。

《衛報》指出，兩國去年達成協議後，該協議在南韓卻一直處於法律灰色地帶。南韓總統府去年11月宣稱，該協議僅是諒解備忘錄（MOU）而非具法律約束力文件，因此無需國會批准。如今財政部長具潤哲表示，政府將就此事尋求國會合作。