51歲爸冷血屠殺4血親　12歲兒聽槍聲「躲衣櫥中護孩」報案逃命

▲男子射殺妻子等家庭成員。（合成圖／翻攝自臉書與Gwinnett County Police）

記者李振慧／綜合報導

美國喬治亞州發生一起血案，一名51歲父親開槍射殺家中包含妻子等4名成員，事件發生時多名年幼孩子也在家中，12歲兒子帶著其他孩子躲在衣櫃中，撥打電話報案。

美國民宅凌晨爆槍聲 4人身亡

格威納特郡(Gwinnett)警方23日凌晨2時30分左右接到報案，位於勞倫斯維爾(Lawrenceville)一戶民宅傳出槍聲，警方趕到現場後發現4人死亡，將51歲男子庫瑪(Vijay Kumar)逮捕。

死者被確認是庫瑪的43歲妻子多格拉(Meemu Dogra)、33歲古拉夫(Gourav Cumar)、37歲錢德爾(Nidhi Chander)與38歲哈里希(Harish Chander)。

12歲童躲衣櫃逃死劫 51歲父被捕

警方表示，事件發生時，庫瑪的12歲兒子帶著其他7歲、10歲孩童趕緊躲在衣櫃中，並且撥打電話報案，3名孩子都沒有受傷。目前尚不清楚，庫瑪為何要射殺其他家庭成員，但認為事件與家庭糾紛有關。

庫瑪被控4項嚴重攻擊罪、4項重罪謀殺罪、4項惡意謀殺罪和1項一級虐待兒童與2項二級虐待兒童罪等多項罪名。