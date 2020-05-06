紓困切結書責任誰扛？政院：中央承擔！不會把壓力放在承辦人員身上

記者蔣婕妤／台北報導

6日是政院擴大紓困加碼1萬申請首日，不過，卻被民眾抱怨申請手續繁雜、盼能「簡化程序」。針對新北市長侯友宜質疑民眾的切結書責任問題，衛福部次長蘇麗瓊受訪時強調，不會把壓力放在承辦人員身上。

政院擴大紓困加碼1萬，不過上路首日卻引發民眾質疑手續複雜。侯友宜6日表示，為了讓基層無後顧之憂，他要求第一線一切從寬認定，由當事人簽切結，自負法律責任，「所有的責任市長扛，你們不要扛，讓基層好做事」。

衛福部次長蘇麗瓊及政委龔明鑫6日於「紓困陳時中」記者會受訪時表示，切結書追討責任問題，中央地方是一體的，受理案件的同仁非常辛苦，後來追查責任中央地方一起討論，中央會承擔，不會把壓力放在承辦同仁身上。中央提出來政策，落實需要靠地方，基層公務員沒有誰負責的問題，是大家共同承擔，中央全力支持，一定把事情做好。

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