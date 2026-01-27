國民黨「助理費除罪化」繼續推　時力批：把助理權益當貪污遮羞布

▲國民黨立委牛煦庭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委陳玉珍日前提案修民代助理費運用，遭批是為特定人士司法解套，且對助理更缺保障，國民黨團為此踩煞車暫緩此案，藍委牛煦庭重提修法版本並逕付二讀，然而，修法內容雖提高助理保障，卻同樣有助理費除罪化狀況，該案最快本週可由朝野協商後闖關三讀。時代力量今（27日）指出，國會助理的權益不應成為貪污除罪化的遮羞布，牛煦庭版的本質仍是企圖將詐領助理費的行為合法化，嚴重侵蝕民主與法治基礎。

對於相關提案，牛煦庭今表示，現在的討論大體上都在往順利的方向，接下來幾天會確認並排入協商，相信協商時會有很好的結果。他強調，任何一分一毛錢都不會進到立委的口袋裡，單純是要幫助理增加待遇。

時代力量指出，法院長期以來一貫認定，助理費是發給實際從事國會助理工作的薪資，而非立委個人的補助款。既然是薪資，就必須專款專用，任何透過人頭助理、浮報或虛報方式挪作他用的行為，依法都屬於詐取公帑。然而，無論是原先版本或牛煦庭版草案，皆試圖透過修法重新定義助理費性質，賦予立委「自由運用」的權力，形同為詐領助理費開後門，規避《貪污治罪條例》的適用。

時代力量強調，這類修法不僅可能衝擊目前仍在審理中的顏寬恒、高虹安司法案件，更在立法說明中主張本年度起立即適用，明顯屬於因人設事、為特定司法個案服務的修法，完全不顧立法分際與社會觀感。

時代力量進一步指出，若修法通過，將不但擴大立委挪用公帑的空間，也會從實質上傷害國會助理的勞動權益與職業尊嚴。助理費本質上就是助理的薪資，絕非立委的補助款，任何試圖混淆兩者界線的作法，都無法真正改善助理處境。

時代力量主張，若要提升國會助理的待遇與專業性，正確方向應是制定專法，建立透明、明確的公費國會助理聘用制度，使權責清楚、保障到位，才能留住專業人才、強化國會運作。最後，時代力量呼籲，停止以修法之名行護航之實，不要為了替貪污行為解套，犧牲國會助理權益，更不要成為破壞台灣民主與法治的推手。