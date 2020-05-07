蘇貞昌補救紓困之亂：「快速收件、中央審核、基層免責」

▲蘇貞昌7日為「紓困之亂」鞠躬道歉。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院長蘇貞昌7日下午出席行政院紓困記者會，他針對「紓困之亂」民眾的抱怨鞠躬道歉，並強調政府「快速收件、中央審核、基層免責」，這一切都是中央決定的政策，基層不用負任何責任。

蘇貞昌記者會一開始就表示，5月4日，他宣布紓困救急救窮措施，「實在很對不起」，他沒有講得夠清楚，當初這整個細節上不夠完整、通知上也不夠好，所以讓國人以為「趕快先辦先領」，同時讓基層在沒有完全吸收的情形下，突然面對申請的群眾，「有些地方顯得比較亂」。

他重申，這一切都是他講得不夠清楚，領導這團隊不夠周到，因此要向所有承辦同仁，「感謝大家的幫忙」，向國人帶來困擾道歉，請大家原諒。

蘇貞昌表指出，政府經過檢討、改正後，希望救急救窮能夠深刻檢討、簡化程序，所以只要帶身分證或簽了切結，政府就受理；本來應該用一些文件來證明，「但如果沒辦法拿出來」， 簽切結就受理，「這些政府來幫你查」，所以政府「快速收件、中央審核、基層免責」，這一切都是中央決定的政策，基層不用負任何責任。

蘇貞昌也坦言，這次的政策少了像口罩實名制2.0推出時那樣，有預告何時開始預購、何時可以領取的機制，導致民眾一看到新聞，就立即到公所申請，基層受理人員當時也對相關作業還沒來得及準備好，造成亂象，這的確思慮不周。

至於民眾為申請紓困金在公所排隊很久一事，蘇貞昌表示，可能很多民眾聽他在5月4日講的東西後，就急著趕快申請，但其申請期限是到6月30日，也許慢兩天人會少一點。

蘇貞昌強調，今天除了出來道歉外，其實更重要的是要告訴民眾申請期限是到6月30日，「告訴民眾我們深刻檢討、簡化程序」，一切責任由他負完全責任，地方免責，希望民眾互相體諒。

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