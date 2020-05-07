蘇麗瓊不適任？蘇貞昌：她很努力…是由我來深刻檢討

▲蘇貞昌出席7日「紓困陳時中」記者會。（圖／行政院提供）

記者黃巈禾／台北報導

行政院宣布擴大紓困補貼，卻引發公所人仰馬翻與民怨。民進黨蘇巧慧7日質詢時批衛福部處理不當，衛福部次長蘇麗瓊也攬下責任，但立委蔣萬安卻認為，蘇貞昌推出蘇麗瓊「當砲灰」。對於蘇麗瓊是否適任，蘇貞昌除了肯定蘇麗瓊的努力，也表示「我要扛下這個責任，是由我來深刻檢討」。

蘇貞昌7日上午在院會針對紓困亂象致歉，並表示會要求衛福部簡化流程，他下午與衛福部長陳時中召開記者會時，也再次道歉。

▲蘇麗瓊。（圖／記者屠惠剛攝）

針對有媒體提問，是否認為蘇麗瓊不適任，蘇貞昌指出，蘇麗瓊是很資深的公務員，從上任當院長就是一起的團隊成員，她很努力也很辛苦，雙方在這過程中一起討論了很多，這一次也讓她辛苦了。

蘇貞昌提到，「禮拜一我沒有講好」，對於地方在傳達上也不夠完整，現在就深刻檢討，而整個團隊也才幾個人，要突然增加這麼大的工作量，希望大家再給一些時間與體諒，請大家多多支持。

蘇貞昌提及，立法委員在反映民意，民眾有抱怨，他們也聽到了，「我要扛下這個責任，是由我來深刻檢討，也請大家多多指教」。

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