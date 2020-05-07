美意變調？10萬貸款7天速入帳　網曝「3年利息1400」爽買股票：還不借爆　

▲10萬貸款7天速入帳！（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

記者劉維榛／綜合報導

紓困金美意變調？一名男網友分享，上個月30日到銀行申請貸款，結果審核一周時間，帳戶順利入帳10萬現金，讓他感動不已。文章曝光後，不少網友反酸「又不是不用還」；不過也有人眼光放長，直言借貸投資股票賺利息，「三年總利息才1500，我真的想不到有什麼不辦的理由！」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》感激表示，因疫情影響了收入，逼不得已之下向銀行申請10萬貸款紓困，而這一筆錢也順利在6日撥款入帳，「分享喜悅給大家...這不是炫耀，是真的有！」

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本站曾報導《工作證明就可借「10萬紓困貸款」？他一問心涼：詐欺...銀行回應了》，獲取核貸有一定的條件，依照政府簡易信用評分表進行審查，總分達60分就可核貸，也就是說過去12個月中，有投勞保6個月就過關。

文章曝光後，網友們論戰，「只是借了你未來的錢而已」、「這是貸款要還的，還是花在刀口上，我比較羨慕的是可以領3萬、1萬的，嗚嗚」、「10萬塊是真的可以救急」、「紓困貸款，想必借的人都知道要還，但是利息低，加上前半年不用還款，至少可以留十萬在身上以備不時之需，如果真的沒用到，半年後在一次還回去就好」、「總比亂借款，利息高的嚇人然後還不出來，好太多了」、「雖然這是要還的，但是我覺得可以幫助到人才是重要的吧」。

▼ 網曝可用於投資！（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）

事實上，超低的貸款利率1.845%且首年利息由勞動部補貼，是提供給急需的疫情受災戶，不過有網友腦筋動得快，直言可用在投資，「利息3年只要1400，還不借爆？」、「借來買五張中X金，放長期連利息都賺回來」、「我哥也是叫我借來買股票賺本金回來」、「其實會理財的，這筆10萬的條件很好用」、「借來投資好股票，天天騎腳踏車，天天都賺錢」、「貸款是要還的...沒什麼好開心的，不過如果真的有需要，有一筆錢可以運用，是真的很不錯」、「三年總利息才1500，我真的想不到有什麼不辦的理由」。

值得注意的是，網友分享的3年利息1400元，會根據每家銀行計算方式不同而有落差，據行政院指出，10萬元紓困貸款，第一年的前半年免息、不還款；第一年的後半年，免息，每個月還款3260～3280元；第二年到第三年，適用利率1.845%，每個月還款約3414元，但每家銀行的計息方式不同。

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