政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不挺民眾黨版4000億國防預算？　牛煦庭：國民黨版額度會有落差

▲▼國民黨團召開 內政部 會造謠 記者會 羅智強 洪孟楷 牛煦庭 許宇甄 羅廷瑋出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委牛煦庭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨團昨日下午召開記者會，公布自提版本國防特別條例內容，其中金額上限為4000億元，且預算編列改為一年一期方式，要求政院在執行完首年計畫後，需經立法院同意才能進行後續預算籌編，但國防部今（27日）上午召開記者會指出，民眾黨相關版本缺少配套，若按照民眾黨版本去做，真的是窒礙難行。國民黨發言人、藍委牛煦庭則表示， 國民黨內也有在研擬相關自己政黨的版本，邏輯上應該會類似，但在額度和時間上應該會有落差。

原本行政院版國防特別條例名稱為「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，民眾黨團版本則改為「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。其中法案第5條部分，行政院版所列經費上限為1兆2500億元；民眾黨版則是4000億元，並規定採購須採一年一期方式編列，期滿後須經立法院同意後分期辦理預算籌編及審議，行政院也需在條例通過1個月後，向立法院提出專案報告並備質詢，且須提出財政衝擊影響評估，每一期預算也需經立法院審議。

國防部對此批評，該條例中只有對美軍購內容，欠缺配套措施，即便通過後也將窒礙難行。國民黨已經匡列了包含主裝備、附屬裝備、配合工程等項目的預算書，通過民眾黨版本勢必造成作業沒有辦法去因應整體後續的建案。

牛煦庭表示，國民黨內也有在研擬相關自己政黨的版本，邏輯上應該會類似，但在額度和時間上應該會有落差。當然，這要提出要做充分的討論，因為國民黨並不是反對國防，而是基於在野黨的角度，不能讓政府隨便開空白支票。

牛煦庭強調，民意調查的走向隨時都在變，美國川普強勢的單邊主義作風是飲鴆止渴，不管是對韓國還是加拿大，以及台灣，半勒索式的作為以前會被大家認為是民主大聯盟，不過自己一項不買這個帳，但如果理想太豐滿而現實太骨感，民主被特定人予取予求，那就會民心向背，把期待放在美國時換到的是這樣？川普上任前台灣人信任美國是七成起跳，那現在呢？「我對民意感知很敏銳，大家都很意外怎麼會去擋國防預算呢？拜託，民意告訴我們要親美也要守住在野黨的底線，不能毫無底線退讓犧牲國家利益。」

相關新聞

國民黨「助理費除罪化」繼續推　時力批：把助理權益當貪污遮羞布

國民黨「助理費除罪化」繼續推　時力批：把助理權益當貪污遮羞布

國民黨立委陳玉珍日前提案修民代助理費運用，遭批是為特定人士司法解套，且對助理更缺保障，國民黨團為此踩煞車暫緩此案，藍委牛煦庭重提修法版本並逕付二讀，然而，修法內容雖提高助理保障，卻同樣有助理費除罪化狀況，該案最快本週可由朝野協商後闖關三讀。時代力量今（27日）指出，國會助理的權益不應成為貪污除罪化的遮羞布，牛煦庭版的本質仍是企圖將詐領助理費的行為合法化，嚴重侵蝕民主與法治基礎。

黨版軍購條例遭批缺戰略構想　民眾黨團反擊

黨版軍購條例遭批缺戰略構想　民眾黨團反擊

陳佩琪自爆半夜摔到雙腿瘀青　柯文哲腳鐐充電線害的

陳佩琪自爆半夜摔到雙腿瘀青　柯文哲腳鐐充電線害的

農民省33萬！立院三讀修正農退儲金提繳　農民、政府負擔改4比6

農民省33萬！立院三讀修正農退儲金提繳　農民、政府負擔改4比6

助理費除罪修法最快本周三讀　牛煦庭這樣說

助理費除罪修法最快本周三讀　牛煦庭這樣說

國民黨國防部牛煦庭民眾黨國防預算

