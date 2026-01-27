不挺民眾黨版4000億國防預算？　牛煦庭：國民黨版額度會有落差

▲國民黨立委牛煦庭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨團昨日下午召開記者會，公布自提版本國防特別條例內容，其中金額上限為4000億元，且預算編列改為一年一期方式，要求政院在執行完首年計畫後，需經立法院同意才能進行後續預算籌編，但國防部今（27日）上午召開記者會指出，民眾黨相關版本缺少配套，若按照民眾黨版本去做，真的是窒礙難行。國民黨發言人、藍委牛煦庭則表示， 國民黨內也有在研擬相關自己政黨的版本，邏輯上應該會類似，但在額度和時間上應該會有落差。

原本行政院版國防特別條例名稱為「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，民眾黨團版本則改為「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。其中法案第5條部分，行政院版所列經費上限為1兆2500億元；民眾黨版則是4000億元，並規定採購須採一年一期方式編列，期滿後須經立法院同意後分期辦理預算籌編及審議，行政院也需在條例通過1個月後，向立法院提出專案報告並備質詢，且須提出財政衝擊影響評估，每一期預算也需經立法院審議。

國防部對此批評，該條例中只有對美軍購內容，欠缺配套措施，即便通過後也將窒礙難行。國民黨已經匡列了包含主裝備、附屬裝備、配合工程等項目的預算書，通過民眾黨版本勢必造成作業沒有辦法去因應整體後續的建案。

牛煦庭表示，國民黨內也有在研擬相關自己政黨的版本，邏輯上應該會類似，但在額度和時間上應該會有落差。當然，這要提出要做充分的討論，因為國民黨並不是反對國防，而是基於在野黨的角度，不能讓政府隨便開空白支票。

牛煦庭強調，民意調查的走向隨時都在變，美國川普強勢的單邊主義作風是飲鴆止渴，不管是對韓國還是加拿大，以及台灣，半勒索式的作為以前會被大家認為是民主大聯盟，不過自己一項不買這個帳，但如果理想太豐滿而現實太骨感，民主被特定人予取予求，那就會民心向背，把期待放在美國時換到的是這樣？川普上任前台灣人信任美國是七成起跳，那現在呢？「我對民意感知很敏銳，大家都很意外怎麼會去擋國防預算呢？拜託，民意告訴我們要親美也要守住在野黨的底線，不能毫無底線退讓犧牲國家利益。」