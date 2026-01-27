　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普突把對韓關稅增至25%　綠黨團籲藍白支持協議：千萬別贏南韓

▲▼民進黨立院黨團於黨團記者室召開「軍購關稅缺一不可 朝野攜手國泰民安」記者會，幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、書記長陳培瑜、立委范雲、張雅琳出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨團記者會。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

美國總統川普台灣時間今（27日）於社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，由於南韓國會未能依約完成批准程序，美國將把原先談妥的對韓關稅稅率，從15％調高至25％，涵蓋汽車等關鍵產業。對此，民進黨團副書記張雅琳呼籲，藍白應盡速支持相關審定，千萬不要拖延，大家常講，「好想贏韓國」，但關稅「我們千萬不能贏韓國」。黨團書記長陳培瑜則說，「國民黨跟民眾黨你們真的好可憐，面對關稅這件事情還在想著政治鬥爭」。

民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、副幹事長范雲、書記長陳培瑜、副書記長林月琴今（27日）召開「軍購關稅缺一不可 朝野攜手國泰民安」記者會。

針對南韓對美關稅生變，張雅琳表示，上周行政團隊才從美國談了非常好的關稅條件，不僅半導體受益，從傳產到自行車、輪胎等大家都受益。自己上周也遇到許多傳產朋友，大家都非常肯定地說，「正常人都知道這是一個好的這個條件」。

張雅琳指出，但這有沒有可能生變？川普最新聲明寫到，去年7月30日就跟南韓談了非常好的條件，但半年過去，韓國國會仍未通過該協議，因此現在要撤回這些條件，關稅從15%變成25%，今早南韓股市，包括現代、起亞集團都已經跌將近5%，呼籲藍白兩黨應關注台灣產業經濟蓬勃發展的條件，盡速支持相關審定，千萬不要拖延修改，台灣產業、經濟、股市都經不起這樣的打擊，「因為談到了好條件，真的有可能會生變」。大家常講，「好想贏韓國」，但關稅「我們千萬不能贏韓國」。

鍾佳濱也說，台灣關稅15%就好了，千萬不要贏韓國變成25%，誠摯呼籲在野黨，「我們就跟全體的國人一樣，新年新希望，台美關稅協定順利完成審議，希望讓朝野攜手就能夠國泰民安」。

▲▼民進黨立院黨團於黨團記者室召開「軍購關稅缺一不可 朝野攜手國泰民安」記者會，幹事長鍾佳濱、副幹事長沈伯洋、書記長陳培瑜、立委范雲、張雅琳出席。（圖／記者湯興漢攝）

媒體關切，怎麼看外界解讀川普這招有意給友邦看，而在野黨說，不能因為美國這樣就卑躬屈膝，不能因為南韓就退縮？

鍾佳濱回應，美國作為自由盟友的領袖國家，川普一言一行全世界都看在眼裡。以南韓例子來講，談定的交易都可以不算數，那誰還要跟美國談這樣的協定？因此對美國立場來講，當然希望談定的事情大家就要照做，台灣在國際社會也是守信用的國家，跟所有民主自由盟友都表達台灣負責任、可信賴且信守承諾，台灣也希望盟友信守承諾，這樣國際關係才能長久行走於國際社會。

陳培瑜則直言，「真的好可憐」，國民黨到目前為止還想著政治，民進黨團在講的是人民、傳產需求、百工百業困境，所以行政團隊下鄉座談，總統也親自出席，民進黨區域立委都在自己的區域中幫傳產發聲，「國民黨跟民眾黨你們真的好可憐，面對關稅這件事情還在想著政治鬥爭」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

關鍵字：

關稅川普美國台灣南韓民進黨團鍾佳濱陳培瑜張雅琳

