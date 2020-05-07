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請領「萬元紓困金」帶身分證就好！不限人數到6月底　一圖看超簡便申請流程

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記者蔡文鈴、葉國吏／台北、綜合報導

1萬元擴大紓困申請6日上路第一天，民眾擠爆各公所，抱怨申請資料複雜，無勞保工作者的證明文件要如何認定。對此行政院緊急表示，只要帶身分證、簽切結書就能申請，而且擴大紓困，申請時間到6月底，只看資格符不符合。

▲▼南投市公所1萬元急難紓困申請首日，湧入申辦及洽詢人潮，林姓單親媽媽擔心無法提出「工作證明」一度急哭了，市長宋懷琳（右二）也逐一關懷了解申請現況。（圖／張弘昌攝）

▲1萬元急難紓困申請首日，爆發不少民怨。（圖／張弘昌攝）

衛福部次長蘇麗瓊6日表示，為簡化1萬元紓困補助申請程序，眾只需攜帶身分證，而戶口存摺，未具有社會保險身份、未領取其他政府紓困補助證明的文件都可免附，政府機關會幫忙查詢，相關的工作因疫情影響無法提出證明者可「簽切結書」。

▲只要攜帶身分證就能申請1萬元紓困補助。（圖／行政院提供）

至於工作證明部分，因為無保工作者工作證明較難取得，像是賣玉蘭花、舉牌員、流動攤販、個人接案為例，可以自述疫情前營業額為多少，目前營業額銳減多少，原則上會尊重當事人敘述。但若證件帶的越齊全，3-5天就可領補助。

蘇麗瓊強調，1萬元紓困補助申請時間到6月底，沒有數量限制，時間非常寬限，民眾不用擠在這週申請。至於擴大紓困申請最快何時能拿到補助，政委龔明鑫補充，原則要花5到7天，但如果證件越齊全最快3天就可領，如果要政府查資料就要花2到3天，若案件很多，審查時間就會拉長到7天。

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