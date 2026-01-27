點4事讓賴清德心情不好！　李艷秋：蔡英文不信賴、老柯恐讓彈劾通過

▲賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

媒體人李艷秋今（27日）以「最近少惹賴清德，他心情不好」為題發文點出4件事，包含「Alex Honnold 攀台北101，賴平白被罵一頓」、「前任陰魂不散」、「陳亭妃初選勝出」、「老柯頑抗至今」，她直言卸任者下指導棋，而且是在賴就職一年後開幹，擺明不信賴，「你心情會好嗎」？而且再惹柯建銘不開心，通過彈劾總統案也不是夢，有這種寫回憶錄會嚇死人的老番顛在，賴總統心情會好嗎？



李艷秋表示，「最近少惹賴清德，他心情不好」，別說她胡扯，看看賴清德最近遇到的事，換作是大家心情會好嗎？



李艷秋表示，第一，Alex Honnold 攀爬台北101成功，現任總統在臉書上發出恭賀也算恰當，但前任蔡英文硬是搶先4分鐘發文，這件事干她什麼事啊！更過分的是，大家比較發文內容後，發現賴清德含混以「謝謝幕後英雄」帶過，不像蔡英文明確感謝101董事長賈永婕、直播團隊、台北市政府，凸顯出賴清德的狹隘爭功，只想蹭，反惹人憎。

李艷秋說，有些貼文酸到爆「讓台南老農爬屋頂也很讓人欽佩」、「賴可以先練習爬自家違建」、「萬一發生意外，你會放過蔣萬安嗎？如果現在台北市長是民進黨籍，你會如何吹牛大內宣」？連這種事都有前任來搶功，還平白被罵一頓，換作你，心情會好嗎？

李艷秋指出，第二，前任的報復還不止於此，那個已結束的「想想論壇」竟然重新開張了，最近又開辦了總統級的讀書會，說要提出政策研究和主張，還大聲疾呼綠能弊案不分藍綠要肅貪，卸任者下指導棋，而且是在賴就職一年後開幹，擺明不信賴，「前任陰魂不散，你心情會好嗎」？

李艷秋指出，第三，台南民進黨市長提名人，天子嫡傳子弟兵林俊義竟然輸給陳亭妃，颱風勘災時總統毫不掩飾地在鏡頭前壓制陳亭妃的畫面，大家還記憶猶新，民進黨在台南執政了32年，鄉親竟然起了反心，多讓人傷心啊！「想起以後還要為陳亭妃助選，心情會好嗎」？

李艷秋表示，第四，不想讓選的人竟然贏了，想讓走的人卻不走，立院萬年總召柯建銘大罷免大烙賽之後，就該負罪走人了，卻頑抗至今，現在還登記參選總召，以柯建銘的人脈，續任的可能性很高；如果賴不高興，老柯絕對有本事通過在野的提案，叫總統赴立院國情報告，再惹柯建銘不開心，通過彈劾總統案也不是夢。「有這種老而不死，寫回憶錄會嚇死人的老番顛在，賴總統心情會好嗎」？

李艷秋強調，外交打不開、兩岸不和平、國內仇恨高、神山整座移、物價跳級漲、新生創新低，執政無能，團隊卻只知搶位撈錢佔地盤，爭功諉過，自己不知道賴總統心情好不好，但老百姓該讓執政者知道「我們不爽你很久了」！

▼資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）