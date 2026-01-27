　
川普「突加南韓關稅」一文看懂原因　下個要擔心的是台灣？

▲▼川普／南韓／關稅。（AI協作圖／記者曾筠淇製作，經編輯審核）

▲川普宣布「南韓關稅升至25%」。（AI協作圖／記者曾筠淇製作，經編輯審核）

記者曾筠淇／綜合報導

美國總統川普26日（美東時間）透過社群媒體發文表示，南韓國會遲遲未完成批准程序，未能落實與美國談妥的貿易協議，因此即日起將相關關稅由原本的15%調高至25%。消息曝光後，不少台灣網友認為，南韓惹怒川普的關鍵在於「國會卡案」，更憂心台灣成為下一個南韓。

川普宣布「南韓關稅升至25%」有原因

川普發文指出，南韓總統李在明於2025年7月30日達成一項「對雙方皆有利的重大貿易協議」，並在同年10月29日訪問南韓期間再次確認協議條款，然而國會至今未完成批准。

川普質疑，協議內容已談妥，為何立法程序沒有推進？雖然未通過協議是南韓國會的權利，但美方也將採取因應措施。川普宣布，將對南韓汽車、木材、製藥產品，以及所有其他屬於對等關稅範圍的商品，稅率由原先談定的15%提高至25%。

南韓未收到正式通知！緊急派員赴美協商

對此，南韓政府27日緊急回應，針對川普將提高關稅一事，目前尚未收到美方透過正式管道通知的細節說明，因此先行啟動部會應對機制，將由政策室長金容範主持召開跨部會對策會議，評估可能影響與後續處置方向。此外，也預計請產業通商資源部長官金正官赴美，盡快與美國商務部長盧特尼克協商。

南韓財經委員會執政黨幹事鄭泰浩也喊冤，強調「從未收到美方關於立法延遲的實務意見」，並解釋去年12月忙於稅制審議，今年1月又有企劃預算處部長人事聽證會，才無暇處理個別法案。當前執政的共同民主黨人士透露，相關法案原本將依正常程序，在委員會內與朝野溝通、推進審議，沒想到會出現突發狀況。

▲▼美國總統川普搭乘空軍一號從達沃斯世界經濟論壇返回華府。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

國會卡法案導致？憂心台灣成下一個南韓

由於川普調升關稅的關鍵在於南韓國會拖延批准協議，加上台灣立法院呈現「朝小野大」格局，朝野攻防不斷，相關台美協議後續送交立院審查能否順利，仍是未定之天。

對此，旅美教授翁履中分析指出，這正是典型的「川普式治理」，透過關稅懲罰向盟友施壓，實際上也是對所有「以為可以拖延」的盟邦釋出強烈警告，台灣同樣不例外。

不少台灣網友看完都擔心，「台灣立法院要是反對協議，下一個漲關稅的就台灣了」、「換句話說，若立法院卡關，關稅會加上去吧」、「他們的國會也跟我們一樣啊」、「國會不乖就他來」、「台灣很快也會跟上」。但也有人持不同意見，「什麼都要順著他的意思囉？」、「強索保護費，一個人霸凌全世界」。

川普談判風格強勢　迫使對手就範

川普曾和記者托尼·施瓦茨（Tony Schwartz）合著《交易的藝術》（Trump: The Art of the Deal），從書中內容可知，川普一再強調「大格局思維」，他善於在談判中，主導對話節奏，並施加壓力，迫使對手就範，且比起過程，他更在意結果如何。川普強勢的談判風格，也讓外界解讀成，不要考驗他的耐心，他從來不是說說而已，他不在乎他國內部的狀況，只重視最終結果。

▼部分台灣網友感到憂心。（AI協作圖／記者曾筠淇製作，經編輯審核）

▲▼川普／南韓／關稅。（AI協作圖／記者曾筠淇製作，經編輯審核）

霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」！揭私下對話：不是有答應
學霸被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館
全場吹哨送別！曹西平突獻聲喊話「醜八怪哭什麼哭」
川普「突加南韓關稅」一文看懂原因　下個要擔心的是台灣？
換護照人潮炸了！網路預約「排到清明節」　現場等了4hrs
中國人真不去了？49條日本航線「全取消」
「前嫂嫂」龍千玉痛哭送曹西平最後一程　難忍情緒：彷彿是一場夢
快訊／曹西平乾兒子小俊終於現身　「爸爸你在天上一定很驕傲」

25%關稅炸彈　現代KIA恐失血1300億

25%關稅炸彈　現代KIA恐失血1300億

美國總統川普26日無預警宣布，將南韓關稅從15％調升至25％，南韓汽車產業股價立刻下跌，現代（Hyundai）與起亞（KIA）兩大龍頭預估恐怕損失上千億，製藥界也陷入緊張。

川普突把對韓關稅增至25%　綠黨團籲藍白支持協議：千萬別贏南韓

川普突把對韓關稅增至25%　綠黨團籲藍白支持協議：千萬別贏南韓

昔最強洋將變奶爸！「台灣女婿」升格當爸

昔最強洋將變奶爸！「台灣女婿」升格當爸

川普嫌立法慢加稅　在野黨轟李在明「違憲」

川普嫌立法慢加稅　在野黨轟李在明「違憲」

川普突關稅開鍘南韓！　旅美教授示警：這一刀砍給台灣看

川普突關稅開鍘南韓！　旅美教授示警：這一刀砍給台灣看

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

