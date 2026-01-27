川普「突加南韓關稅」一文看懂原因　下個要擔心的是台灣？

▲川普宣布「南韓關稅升至25%」。（AI協作圖／記者曾筠淇製作，經編輯審核）

記者曾筠淇／綜合報導

美國總統川普26日（美東時間）透過社群媒體發文表示，南韓國會遲遲未完成批准程序，未能落實與美國談妥的貿易協議，因此即日起將相關關稅由原本的15%調高至25%。消息曝光後，不少台灣網友認為，南韓惹怒川普的關鍵在於「國會卡案」，更憂心台灣成為下一個南韓。

川普宣布「南韓關稅升至25%」有原因

川普發文指出，南韓總統李在明於2025年7月30日達成一項「對雙方皆有利的重大貿易協議」，並在同年10月29日訪問南韓期間再次確認協議條款，然而國會至今未完成批准。

川普質疑，協議內容已談妥，為何立法程序沒有推進？雖然未通過協議是南韓國會的權利，但美方也將採取因應措施。川普宣布，將對南韓汽車、木材、製藥產品，以及所有其他屬於對等關稅範圍的商品，稅率由原先談定的15%提高至25%。

南韓未收到正式通知！緊急派員赴美協商

對此，南韓政府27日緊急回應，針對川普將提高關稅一事，目前尚未收到美方透過正式管道通知的細節說明，因此先行啟動部會應對機制，將由政策室長金容範主持召開跨部會對策會議，評估可能影響與後續處置方向。此外，也預計請產業通商資源部長官金正官赴美，盡快與美國商務部長盧特尼克協商。

南韓財經委員會執政黨幹事鄭泰浩也喊冤，強調「從未收到美方關於立法延遲的實務意見」，並解釋去年12月忙於稅制審議，今年1月又有企劃預算處部長人事聽證會，才無暇處理個別法案。當前執政的共同民主黨人士透露，相關法案原本將依正常程序，在委員會內與朝野溝通、推進審議，沒想到會出現突發狀況。

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

國會卡法案導致？憂心台灣成下一個南韓

由於川普調升關稅的關鍵在於南韓國會拖延批准協議，加上台灣立法院呈現「朝小野大」格局，朝野攻防不斷，相關台美協議後續送交立院審查能否順利，仍是未定之天。

對此，旅美教授翁履中分析指出，這正是典型的「川普式治理」，透過關稅懲罰向盟友施壓，實際上也是對所有「以為可以拖延」的盟邦釋出強烈警告，台灣同樣不例外。

不少台灣網友看完都擔心，「台灣立法院要是反對協議，下一個漲關稅的就台灣了」、「換句話說，若立法院卡關，關稅會加上去吧」、「他們的國會也跟我們一樣啊」、「國會不乖就他來」、「台灣很快也會跟上」。但也有人持不同意見，「什麼都要順著他的意思囉？」、「強索保護費，一個人霸凌全世界」。

川普談判風格強勢 迫使對手就範

川普曾和記者托尼·施瓦茨（Tony Schwartz）合著《交易的藝術》（Trump: The Art of the Deal），從書中內容可知，川普一再強調「大格局思維」，他善於在談判中，主導對話節奏，並施加壓力，迫使對手就範，且比起過程，他更在意結果如何。川普強勢的談判風格，也讓外界解讀成，不要考驗他的耐心，他從來不是說說而已，他不在乎他國內部的狀況，只重視最終結果。

▼部分台灣網友感到憂心。（AI協作圖／記者曾筠淇製作，經編輯審核）