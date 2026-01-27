5女樂手遭AI換臉淪淫片主角！知名攝影師認罪被起訴　共犯死亡

▲甯姓攝影師AI合成性影像遭起訴。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

北市甯姓攝影師涉利用人工智慧深偽（Deepfake）技術，擷取圈內多名女樂手的演出與宣傳照片合成不實性影像，並投稿至社群平台X帳號供散布，造成5名被害人 名譽與隱私權受損。士林地檢署偵結後，依違反《個資法》及《刑法》不實性影像、散布猥褻影像等罪嫌提起公訴；另名林姓共犯已死亡，依法作出不起訴處分。

27歲甯男長期活躍於樂團圈從事演出攝影工作，曾替多個樂團拍攝演出畫面，亦在網路上公開多元攝影作品，拍攝題材涵蓋人像、美食與現場演出等。甯男投入樂團現場攝影年資逾5年，其姓氏辨識度高，因而在圈內具有一定知名度。

孰料，甯男2024年1月及3月間，在北市住處擷取多名女性於臉書或Instagram粉絲團公開的照片，透過Telegram AI合成技術製作上半身裸露或與他人性交等不實性影像，並以Telegram帳號傳送予林男，再由林男張貼至社群平台X供不特定人瀏覽，致被害人名譽與隱私權受損，共計5名被害人。

警詢、偵查中甯男坦承全部犯行，數位鑑識報告亦確認其以Telegram帳號傳送不實性影像給共犯。共犯林男曾供述「甯男負責作圖、自己負責經營頻道」，顯示2人分工合作散布影像。

甯男未經當事人同意擷取女性照片並製作性影像，已逾越蒐集目的範圍，涉犯《個人資料保護法》第20條、第41條非公務機關非法利用個人資料罪；另利用AI合成他人不實性影像並交付散布，涉犯《刑法》第319條之4不實性影像罪；將影像張貼至社群平台供不特定人瀏覽，亦涉犯《刑法》第235條以他法供人觀覽猥褻影像罪。

檢察官認為甯男一行為同時觸犯多罪名，屬刑法所稱想像競合犯，請求法院依較重之非法利用個資罪論處，並就多次犯行分論併罰。

另外，負責經營散布帳號的林姓共犯已歿，依刑事訴訟法規定公訴權消滅，故另為不起訴處分確定。檢方並聲請法院宣告沒收甯男扣案之智慧型手機、行動硬碟與 Apple 電腦等物品，認定為儲存不實性影像的犯罪工具與電磁紀錄載體。

對此，依《刑法》第319條之4規定，意圖散布不實性影像者，最高可處5年以下有期徒刑；若意圖營利，最高可處7年。另依《個人資料保護法》第41條，非法利用個人資料足生損害者，可處5年以下有期徒刑，並科新台幣100萬元以下罰金。

然而，受害女性在收到起訴書後陸續於社群平台揭露遭遇，有女樂手表示，自投入音樂創作與拍片後，長期遭Deepfake裸照騷擾，甚至被惡意號召性騷擾長達4年，希望司法能制裁加害者。事件也引發音樂圈關注，金曲樂團「大象體操」成員張凱婷在臉書發文聲援，直言看到受害者經歷相當痛心，並指出「這樣的事可能發生在每一個玩樂團的女生身上，而沒有任何一個人應該這樣被對待」，呼籲社會正視女性在音樂圈遭遇的數位性暴力問題。

