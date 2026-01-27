黨版軍購條例遭批缺戰略構想　民眾黨團反擊：民進黨蓋國防布躲監督

▲民眾黨立法院黨團召開「民眾黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》」記者會，總召黃國昌、政策會執行長賴香伶籍立委劉書彬出席。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨立院黨團昨召開記者會提出黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰⼒計畫採購特別條例草案》，引來行政院、國防部質疑缺乏戰略構想。對此，民眾黨團今（27日）回擊，黨版要求特別預算應回歸緊急政事需求編列，而非空白支票授權；此外，加強台美合作或工業合作項目本應回歸公務預算，以建立長期穩定、可監督性，「民進黨政府想以史上最高軍購特別預算1.25兆蓋上『國防布』，假借台美合作招攬特定海外軍火商，瓜分台灣財政，才是真掏空台灣」。

民眾黨立法院黨團指出，黨團與民眾黨中央黨部政策會邀集退役將領檢視院版後，發現院版條文「完全缺乏台灣國家安全戰略思考」、毫無長期建軍規劃，更悖離軍購實務程序，淪為由上而下的政治點菜，忽略專業幕僚建議、預算浮濫膨脹，才進而提出本黨團版本。

「國防部的政治凌駕專業，罄竹難書。」民眾黨團表示，回顧2019年國防部曾想向美國購買M109A6，以取代國內舊款自走砲，孰知提出需求後，美方建議改海馬士系統與其它更精準與遠程之替代方案選項，國防部才趕快轉向；此外，本次行政院特別預算打算購置的無人機款式，過去已在俄烏戰爭中多次出包，引發爭議，行政院卻堅持購買，到底是圖利特定業者或幫忙清庫存，更引發強烈質疑。

民眾黨團表示，要求先做專案報告再行採購，不綁特定廠商，為國庫與人民把關，天經地義，國防部的「專業」多次直接被軍購國打臉，還敢拿出來說嘴？再者，一台要價上千萬的無人機，屆時要由誰操作、庫存整備維護、人員與系統優化本就是國防部應積極應對準備之範圍，否則花了大錢購買後閒置在庫房，豈不是浪費公帑？

民眾黨更要請問國防部，國造潛艦海鯤號早已開記者會敲鑼打鼓宣布完成，國人至今卻只看到一台永遠潛不下去的潛艦，請問是符合甚麼樣的「建軍規劃」？還是在呼應行政院永遠「窒礙難行」？ 海鯤號原定114年11月交艦，到昨日總計已進行6次浮航測試，卻遲遲無法潛水，難道台灣自製潛艦是拿來在海岸邊浮航、讓軍事迷拍照觀光鑑賞之用嗎?國防部有何臉面宣稱目前的建軍規劃能夠真正有效提升台灣國軍作戰能力?

最後，行政院與國防部扣民眾黨「無視國防自主」更是荒謬至極，台灣民眾黨要求特別預算應回歸緊急政事需求編列，而非空白支票授權。無論是加強台美合作或工業合作項目本應回歸公務預算，以建立長期穩定、可監督性與永續性。民進黨政府想以史上最高軍購特別預算1.25兆蓋上「國防布」，假借台美合作招攬特定海外軍火商，瓜分台灣財政，規避監督，才是假藉增強國防韌性，真掏空台灣。

最後請問國防部與行政院：民眾黨團版本所明列的哪一個採購項目，貴部或貴院部認為不需要採購？說出來！

台灣民眾黨團推出之《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》有以下幾大特色：

一、具體詳列採購項目、金額、貨籌期程與維持成本，而非開空頭支票，行政院應於本條例通過後一個月內，必須向立法院提出下列專案報告並備質詢，經立法院同意後始得籌編預算案，專案報告包括：

(1)本條例施行前，我國過去五年軍事採購之項目、金額、效益與到貨情形。

(2)本條例採購項目與前款採購之關係，籌獲建軍後如何有效提升聯合作戰效能。

(3)第四條採購項目之籌獲期程、預期交貨時間與全壽期維持成本。

(4)因應本條例之採購後國軍人員維持、後勤補給支援、資訊通信系統維護之策進作為。

(5)因應本條例之財政衝擊影響評估。

二、合理化預算規模，預算總金額降為4000億新台幣，已相當於蔡英文前總統任內兩次軍購特別條例總額。

三、民眾黨版落實監督要求一年一期編列、並須逐年追蹤進度。

四、要求國防部要遵守《國防法》，逾3000萬美元以上軍事採購，需工業合作，以確實扶持國內國防產業。

民眾黨團強調，國防採購要必須回歸保衛國家安全與強化不對稱戰略的戰略邏輯，特別預算不得成為規避審查的例外工具，要建立分階段可追蹤的嚴格監督機制，國防預算與財政永續和社會安全應並行不悖，理性監督軍購，才是真正守護台灣。