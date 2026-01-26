　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

這天一定要拜「是土地公尾牙！」　易經專家：補財庫大好時機

▲▼二月初二頭牙土地公生，中和烘爐地湧現參拜人潮（圖／記者許靖騏攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許靖騏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

年關將近，不僅企業忙著辦尾牙，神界也有專屬的年度盛事。易經專家、「鴻運添財俱樂部」創辦人王老師指出，2月3日正是「土地公的尾牙」，這天正是為2026年招財補庫的絕佳時機。

拜土地公先給甜頭　老師：祂才記得你這頭

[廣告]請繼續往下閱讀...

王老師在社群平台發文提醒，土地公被譽為「神界的里長伯」，平時日理萬機、業務繁忙。若想在眾多信眾中脫穎而出，拜拜時供品的選擇至關重要。

老師建議，供品一定要準備「好甜頭」，用甜食討神明歡心，土地公才會在忙碌之餘，特別記得並眷顧你的需求。

尾牙感謝重於祈求　細數整年收穫是重點

針對這天特殊的「尾牙」性質，王老師強調，感謝比祈求更重要。在參拜時，不應只是單向要求未來的好運，更要回顧並條列出這一年來受到土地公的照顧，例如具體賺到了哪些錢、避開了哪些災禍，一條一條誠心地講給土地公聽。

老師表示，唯有先展現謝意，明年的財運祈求才更容易獲得感應。

掌握招財吉時　疏文必備感謝辭

若想在明年補足財庫、祈求好財運，王老師也公開了當天的參拜吉時為「07:00至15:00」。此外，針對想進一步補財庫的信眾，老師特別叮嚀，在疏文上務必寫入感謝辭

消息一出，網友們紛紛回應，「謝謝老師提醒，趕快記下來」、「原來感謝要講這麼細」、「已留言索取疏文，希望能補滿財庫」。

►辦尾牙「全員送iPhone 17 Pro」　獎金6萬起跳！2.9萬人羨慕炸
►向賈永婕公開道歉！　前立委謝欣霓「支持她選台北市長」
►霍諾德征服台北101！最新發文「感謝讓一切成真」　萬人湧入告白

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中國示警：春節勿赴日本
快訊／101攀登差點取消　賈永婕還原驚險夜
馮提莫癌末「手術割脖保命」
汐止深夜巨響！30歲女「從25樓墜下」死亡
學霸女警恐嚇盧秀燕　父道歉...曝遭職場霸凌內幕！警發聲澄清

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／延期、取消只差一步！賈永婕還原101驚險夜：感謝神奇鳳梨

這天一定要拜「是土地公尾牙！」　易經專家：補財庫大好時機

59歲男得肝癌...一年後「12cm腫瘤」竟全沒了！醫揭三大奇蹟關鍵

來台加入啦啦隊賺翻？三上悠亞曝「新家裝潢2000萬」 奢華規格曝光

去年出國旅客「1894萬人次創新高」　觀光逆差破7千億

中國增加關稅！台灣1水果出口雪崩　農糧署祭4招搶救：邀國人快買

快訊／濃霧封鎖金門機場　19:13起航班暫停起降

台北人限定！健身房「打卡1次賺5元」他現在才知　網認證：爽換3千

AI時代下的運動人才培育　林義傑走進校園傳承經驗

「誰還會提早3小時到機場？」掀論戰　過來人嚇壞：一次就怕了

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

快訊／延期、取消只差一步！賈永婕還原101驚險夜：感謝神奇鳳梨

這天一定要拜「是土地公尾牙！」　易經專家：補財庫大好時機

59歲男得肝癌...一年後「12cm腫瘤」竟全沒了！醫揭三大奇蹟關鍵

來台加入啦啦隊賺翻？三上悠亞曝「新家裝潢2000萬」 奢華規格曝光

去年出國旅客「1894萬人次創新高」　觀光逆差破7千億

中國增加關稅！台灣1水果出口雪崩　農糧署祭4招搶救：邀國人快買

快訊／濃霧封鎖金門機場　19:13起航班暫停起降

台北人限定！健身房「打卡1次賺5元」他現在才知　網認證：爽換3千

AI時代下的運動人才培育　林義傑走進校園傳承經驗

「誰還會提早3小時到機場？」掀論戰　過來人嚇壞：一次就怕了

快訊／財神爺請假3個月　威力彩26槓下期「突破7.7億」

2026秋冬米蘭男裝週名人一覽！陳偉霆登台走秀　Ralph Lauren男神雲集

南韓半導體進口破2.4兆超越原油　台灣包下7千多億占總額3分之1

34年全勤紀錄告終！臺體大不敵北大、下季降入UBA二級

快訊／延期、取消只差一步！賈永婕還原101驚險夜：感謝神奇鳳梨

中國外交部示警「日本地震頻傳＋治安疑慮」：春節勿赴日

何炅1句話洩「魏大勛秦嵐情變」　1個半月前才爆同台零互動

快訊／內湖民權大橋4車連環撞　肇事女駕駛送醫

汐止深夜巨響！30歲女「從25樓墜下」送醫搶救不治

27所學校共襄盛舉！藍鵲盃袋棍球賽登場　見證基層種子發芽

【神預判爸爸】孩子還沒跌　他就出手丟枕頭！

生活熱門新聞

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

霍諾德徒手登頂101！可達鴨意外成最大贏家

北海道開台灣早餐店　店內播這家新聞「被青鳥出征」

霍諾德登頂101「驚見NASA大神」親迎接！網跪了

搭機驚見霍諾德羨煞了！被問是否再來台...本尊親回

向賈永婕道歉！　前立委謝欣霓「支持她選台北市長」

快訊／逆風轟「霍諾德爬101」遭灌爆　工傷協會最新7點聲明

霍諾德登頂101「1照片」讓全台男友緊張了

台人超愛吃！「這款早餐」被WHO列一級致癌物

更多熱門

相關新聞

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

不少企業在農曆年前舉辦尾牙活動，抽獎環節往往成為全場焦點，不過，近日有位工讀生在公司尾牙抽到最大獎鍋具後，因自認用不到，直接在公司群組詢問是否有人願意交換，結果引來老闆不滿回應，甚至揚言未來最大獎將改為3,000元獎金，事件曝光後在網路上掀起兩派論戰。

尾牙抽獎「必中祕法」曝光！命理師教戰5大招財法

尾牙抽獎「必中祕法」曝光！命理師教戰5大招財法

尾牙必學三層轉運法！命理師：打造吸金體質

尾牙必學三層轉運法！命理師：打造吸金體質

花蓮房仲業尾牙盛事！永慶加盟四品牌席開50桌

花蓮房仲業尾牙盛事！永慶加盟四品牌席開50桌

扮土地公索紅包「不給不走」　法官這理由不罰

扮土地公索紅包「不給不走」　法官這理由不罰

關鍵字：

土地公尾牙招財感謝王老師

讀者迴響

熱門新聞

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

醉男踹椅背遭運將丟包台64　被4車輾過慘死

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

LuLu婚禮「湊齊演藝圈3大男神」！陶晶瑩同框嗨了

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市一次看

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

許瑋甯趕場衝回台北「喝LuLu喜酒」

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家

男約妹上MTV完事挨告被判刑！二審劇情大逆轉

更多

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面