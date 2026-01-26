這天一定要拜「是土地公尾牙！」　易經專家：補財庫大好時機

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許靖騏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

年關將近，不僅企業忙著辦尾牙，神界也有專屬的年度盛事。易經專家、「鴻運添財俱樂部」創辦人王老師指出，2月3日正是「土地公的尾牙」，這天正是為2026年招財補庫的絕佳時機。

拜土地公先給甜頭 老師：祂才記得你這頭

王老師在社群平台發文提醒，土地公被譽為「神界的里長伯」，平時日理萬機、業務繁忙。若想在眾多信眾中脫穎而出，拜拜時供品的選擇至關重要。

老師建議，供品一定要準備「好甜頭」，用甜食討神明歡心，土地公才會在忙碌之餘，特別記得並眷顧你的需求。

尾牙感謝重於祈求 細數整年收穫是重點

針對這天特殊的「尾牙」性質，王老師強調，感謝比祈求更重要。在參拜時，不應只是單向要求未來的好運，更要回顧並條列出這一年來受到土地公的照顧，例如具體賺到了哪些錢、避開了哪些災禍，一條一條誠心地講給土地公聽。

老師表示，唯有先展現謝意，明年的財運祈求才更容易獲得感應。

掌握招財吉時 疏文必備感謝辭

若想在明年補足財庫、祈求好財運，王老師也公開了當天的參拜吉時為「07:00至15:00」。此外，針對想進一步補財庫的信眾，老師特別叮嚀，在疏文上務必寫入感謝辭。

消息一出，網友們紛紛回應，「謝謝老師提醒，趕快記下來」、「原來感謝要講這麼細」、「已留言索取疏文，希望能補滿財庫」。

