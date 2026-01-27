舞小姐酒後毒駕奥迪撞死人！收入盡挪他用...判8年半上訴被打臉

▲舞小姐酒後毒駕撞死晨運婦被判刑8年6月，認為判太重上訴被駁回。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南1名在舞廳上班的魏姓女子，2023年在飲酒、施用毒品及服用含FM2安眠藥後仍駕車上路，於安平區健康三街左轉時追撞孫姓女子，造成對方送醫不治，台南地院判處有期徒刑8年6月。魏女不服上訴遭台南高分院駁回，維持原判。

台南安平區2023年8月23日上午發生酒駕撞死人車禍，魏姓熱褲妹開著奧迪酒駕上路，行經健康三街左轉府平路口時，撞死走在路邊的58歲孫姓女子，魏女在事發後還將車禍現場PO到IG、狂飆三字經，因而引爆民怨。

台南地院指出，魏女在友人住處飲用酒類並施用第三級毒品及含有FM2成分的安眠藥物後，駕駛車輛上路，於同日上午7時25分許，駛至台南市安平區健康三街與府平路作左轉彎時，因注意力、判斷力、反應能力及操控能力均降低，又未注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，適有孫姓路人沿於府平路步行，遭魏女所駕駛之車輛追撞，孫女因此受有頭部外傷、顱骨骨折、顱內出血，胸部鈍力傷等傷害，經送醫不治死亡。





台南地院國民法官審理時，魏女坦承涉犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪。國民法官認為被告魏女明知自己酒後且吸食毒品、服用安眠藥物，注意力、判斷力、反應能力及操控能力均造成影響，且不顧自身已經有走路不穩的狀況，未以其他方式代步或留宿，心存僥倖地開車回家，可見被告是在無任何外界刺激、不得已的情況下，自己選擇了違法的行為。被告危險駕駛行為，撞死無辜的被害人，剝奪其寶貴的生命，從此和家屬天人永隔，與兒孫共享天倫之樂的期盼終成泡影，被告犯罪所生的損害非常嚴重。

合議庭同時考量，魏女雖在案發現場自首並坦承犯行，但事發兩年來態度消極，未積極與家屬調解或支付喪葬費用，期間的收入盡挪為他用，也沒有按照約定支付喪葬費用或擬定賠償計畫彌補過錯，讓人感受不到絲毫歉意。再衡量其職業、家庭經濟狀況等因素，最終量處8年6月徒刑。

魏女上訴稱，原審未以就犯罪情節作為責任刑上限，再以家庭、經濟狀況、前科素行、犯後態度、社會復歸可能性、及再犯防止可能性等因子，下修責任刑，有違背公平合理原則、比例原則量刑過重。

台南高分院認為，審酌犯罪動機、目的、犯後態度等各項因素，核無適用法律之違誤，魏女吿行為時僅22歲，卻因飲酒、施用毒品後駕車，導致被害人生命因此喪失，而社會之所以高度嫌惡酒後駕車肇事之犯罪行為，其原因正是此等犯罪行為使「每個人」都可能莫名成為受害者，此種無差別的生命、身體、健康剝奪行為，對社會大眾造成之驚懼感與憤怒感甚深，考量魏女社會復歸或更生之可能等因素，原判決無違法或不當之可言，駁回上訴。