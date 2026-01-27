　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

舞小姐酒後毒駕奥迪撞死人！收入盡挪他用...判8年半上訴被打臉

▲台南地院21日就酒駕毒駕致死案宣判，舞小姐魏女被判刑8年6月。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲舞小姐酒後毒駕撞死晨運婦被判刑8年6月，認為判太重上訴被駁回。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南1名在舞廳上班的魏姓女子，2023年在飲酒、施用毒品及服用含FM2安眠藥後仍駕車上路，於安平區健康三街左轉時追撞孫姓女子，造成對方送醫不治，台南地院判處有期徒刑8年6月。魏女不服上訴遭台南高分院駁回，維持原判。

台南安平區2023年8月23日上午發生酒駕撞死人車禍，魏姓熱褲妹開著奧迪酒駕上路，行經健康三街左轉府平路口時，撞死走在路邊的58歲孫姓女子，魏女在事發後還將車禍現場PO到IG、狂飆三字經，因而引爆民怨。

台南地院指出，魏女在友人住處飲用酒類並施用第三級毒品及含有FM2成分的安眠藥物後，駕駛車輛上路，於同日上午7時25分許，駛至台南市安平區健康三街與府平路作左轉彎時，因注意力、判斷力、反應能力及操控能力均降低，又未注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，適有孫姓路人沿於府平路步行，遭魏女所駕駛之車輛追撞，孫女因此受有頭部外傷、顱骨骨折、顱內出血，胸部鈍力傷等傷害，經送醫不治死亡。

▲台南地院21日就酒駕毒駕致死案宣判，舞小姐魏女被判刑8年6月。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南地院國民法官審理時，魏女坦承涉犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪。國民法官認為被告魏女明知自己酒後且吸食毒品、服用安眠藥物，注意力、判斷力、反應能力及操控能力均造成影響，且不顧自身已經有走路不穩的狀況，未以其他方式代步或留宿，心存僥倖地開車回家，可見被告是在無任何外界刺激、不得已的情況下，自己選擇了違法的行為。被告危險駕駛行為，撞死無辜的被害人，剝奪其寶貴的生命，從此和家屬天人永隔，與兒孫共享天倫之樂的期盼終成泡影，被告犯罪所生的損害非常嚴重。

合議庭同時考量，魏女雖在案發現場自首並坦承犯行，但事發兩年來態度消極，未積極與家屬調解或支付喪葬費用，期間的收入盡挪為他用，也沒有按照約定支付喪葬費用或擬定賠償計畫彌補過錯，讓人感受不到絲毫歉意。再衡量其職業、家庭經濟狀況等因素，最終量處8年6月徒刑。

魏女上訴稱，原審未以就犯罪情節作為責任刑上限，再以家庭、經濟狀況、前科素行、犯後態度、社會復歸可能性、及再犯防止可能性等因子，下修責任刑，有違背公平合理原則、比例原則量刑過重。

台南高分院認為，審酌犯罪動機、目的、犯後態度等各項因素，核無適用法律之違誤，魏女吿行為時僅22歲，卻因飲酒、施用毒品後駕車，導致被害人生命因此喪失，而社會之所以高度嫌惡酒後駕車肇事之犯罪行為，其原因正是此等犯罪行為使「每個人」都可能莫名成為受害者，此種無差別的生命、身體、健康剝奪行為，對社會大眾造成之驚懼感與憤怒感甚深，考量魏女社會復歸或更生之可能等因素，原判決無違法或不當之可言，駁回上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台灣好市多證實跟進「新制度調整」　非會員無法進美食區
霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」！揭私下對話：不是有答應
學霸被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館
全場吹哨送別！曹西平突獻聲喊話「醜八怪哭什麼哭」
川普「突加南韓關稅」一文看懂原因　下個要擔心的是台灣？
換護照人潮炸了！網路預約「排到清明節」　現場等了4hrs
中國人真不去了？49條日本航線「全取消」
「前嫂嫂」龍千玉痛哭送曹西平最後一程　難忍情緒：彷彿是一場夢
快訊／曹西平乾兒子小俊終於現身　「爸爸你在天上一定很驕傲」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

「最美副董」遭40篇報導攻擊　周玉蔻、《放言》要賠180萬

吃薑母鴨「酒駕被判關6個月」　駕駛求情失敗

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

舞小姐酒後毒駕奥迪撞死人！收入盡挪他用...判8年半上訴被打臉

麻布袋漂上岸…萬里漁民竟拾獲「43KG大麻」！市價破2千萬

駕駛臉潮紅遭保大警員攔查　擁鎮暴槍+球棒拒受檢一度僵持

剴剴案保母姊妹仍重判！律師曝剴嬤心聲「把惡人繩之以法」

被丟包快速道！頂大替代役遭4車輾斃　律師：司機恐涉遺棄致死罪

沒駕照應徵開聯結車　駕駛「工作2周」被判關8個月

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

91分鐘成功登頂台北101！霍諾德今離台　機場與粉絲親切合照

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

「最美副董」遭40篇報導攻擊　周玉蔻、《放言》要賠180萬

吃薑母鴨「酒駕被判關6個月」　駕駛求情失敗

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

舞小姐酒後毒駕奥迪撞死人！收入盡挪他用...判8年半上訴被打臉

麻布袋漂上岸…萬里漁民竟拾獲「43KG大麻」！市價破2千萬

駕駛臉潮紅遭保大警員攔查　擁鎮暴槍+球棒拒受檢一度僵持

剴剴案保母姊妹仍重判！律師曝剴嬤心聲「把惡人繩之以法」

被丟包快速道！頂大替代役遭4車輾斃　律師：司機恐涉遺棄致死罪

沒駕照應徵開聯結車　駕駛「工作2周」被判關8個月

「獵鷹隊長」率隊穩居例行賽第2位　翟蒙勇奪單周MVP

熟食區「非會員不能買」4新制　台灣好市多：總部指示就跟進

上工撞到頭見紅　桃園中年板模工買刮刮樂中百萬

喬丹、詹皇誰才是GOAT？瑞迪克妙回　談印象深刻之處

川普對韓祭25%關稅殺雞儆猴　藍議員：下個恐輪台灣農業、汽車

9成胃癌是「幽門螺旋桿菌」引起　國健署推公費篩檢1族群適用

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

《荒島囚救》社畜荒島逆襲慣老闆！雷米式「地獄職場幽默」超舒壓

趁午休「再給自己一次機會」買刮刮樂　工地師傅驚喜中百萬

UNIQLO首聯名BABYMONSTER！「全新印花UT」酷甜造型大放送

曾莞婷抽中Lulu捧花　驚慌喊：可以不要嗎！

社會熱門新聞

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

替代役遭丟包亡　司機曾愧疚報警

分屍女建商被判死　死囚歐陽榕病逝

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

即／議員黃紹庭詐助理費　二審仍獲緩刑5年

「公開你兒子做愛片」台南女怒嗆前男友老爸

即／死囚歐陽榕器官衰竭病逝　相驗結果出爐

25歲頂大替代役慘死　鐵警證實身分

醉男踹椅背遭運將丟包台64　被4車輾過慘死

正宮連告小三3次求償50萬　法官1關鍵判她慘敗

即／無良董座掏空台鹽綠能4億　陳啓昱1200萬交保

快訊／惡保母姊妹虐死剴剴！高院駁回上訴　維持無期、18年刑期

移民署爆弊案！自導自演「檢舉」詐領獎金

更多熱門

相關新聞

吃薑母鴨酒駕被判關6月　駕駛求情失敗

吃薑母鴨酒駕被判關6月　駕駛求情失敗

男子阿強（化名）因食用含酒精成分的薑母鴨，涉犯酒駕被法院判處有期徒刑6個月，並被執行檢察官否准易科罰金，他向法院聲明異議，控訴檢方裁量有瑕疵。不過，桃園地院法官日前審理之後，認為檢方的執行指揮沒有違法，最終裁定駁回，全案仍可抗告。

KTV清潔員上班喝啤酒騎車撞死行人　賠33萬判4年半

KTV清潔員上班喝啤酒騎車撞死行人　賠33萬判4年半

「公開你兒子做愛片」台南女怒嗆前男友老爸

「公開你兒子做愛片」台南女怒嗆前男友老爸

男師猥褻女學生　檢上訴二審卻判更輕

男師猥褻女學生　檢上訴二審卻判更輕

關鍵字：

台南酒駕毒駕判刑致死

讀者迴響

熱門新聞

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

美國退出WHO　川普政府：世衛假裝台灣不存在

快訊／8級強風！　今轉雨「下最大」

替代役遭丟包亡　司機曾愧疚報警

即／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

這天一定要拜「是土地公尾牙！」　易經專家：補財庫大好時機

新台幣鈔券主題票選！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面