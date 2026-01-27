嗆卓榮泰稱「台灣101」吃飽太閒　羅智強：陳致中要不要改名陳致台

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101大樓，引人振奮；不過，副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰發文祝賀時稱「台灣101」，引發討論。國民黨團書記長羅智強今（27日）諷刺，卓榮泰就是吃飽太閒，這麼多正事要做，一天都在正名運動，那以後陳水扁兒子陳致中改名叫陳致台好了。

對於卓榮泰稱台北101為台灣101，羅智強表示，卓榮泰就是吃飽太閒，這麼多正事要做一天都正名運動，以後陳致中改名叫陳致台好了，要不要台北所有的東西都改名台灣好了，台北美術館變成台灣美術館，以後台中的路名也可以一起改成台灣，高雄、台南的也要不要改一改。

羅智強說，之前還有個笑話說要把所有台灣的大學都改名叫台灣大學，這樣也不錯，以後每個人都是從台大畢業，「真的是無聊到極點的卓榮泰」。

另，對於台北101董事長賈永婕被點名選台北市長；賈永婕喊「請不要叫我去選舉！選舉一點都不好玩！我的屁股才剛坐熱一點耶？」羅智強說，最後決定都是台北市民，蔣萬安現在就是把台北市政做到最好，有任何的社會賢達或是其他的人物想參選台北市長，都是尊重。

