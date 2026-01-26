　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／白黨團提4千億軍購條例　國防部批：以政治宣示取代專業審查

▲國防部回應民眾黨團軍購條例。（示意圖／記者呂佳賢攝）

▲國防部回應民眾黨團軍購條例。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨立法院黨團今（26日）宣布黨版軍購特別條例，預算上限4000億元，採一年一期方式編列，採購海馬士多管火箭飛彈系統、M10947自走砲等。對此，國防部回應，國防部特別條例得到美國國會、美國務院及美在臺協會公開肯定，與「以政治宣示取代專業審查」者相反，且向美籌購的武器裝備，是依美軍售要求，經雙方長達一年密切協商，始初步確認項量、交運期程與預算需求等，但民眾黨團所提的「M109A7自走砲」等5項，僅擷取部分知會國會程序的項量，內容顯不完整，亦欠缺專業評估。

民眾黨團26日召開記者會公布黨版的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，條例共有8條，總額上限為新台幣4000億元，並規定預算施行期間應考量我國財政能力；對比「行政院版」（即為國防部提出）採購項目，民眾黨團僅列出6項對美軍購案，羅列出部份日前國防部在機密會議後有公布的案項，包含M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機、標槍飛彈、拖式飛彈等，並規定「因應國軍作戰能力急速提升之需求且取得外國同意售出之項目，預算上限為新台幣881億元」。

另外草案也明訂，行政院應在條例通過後一個月內，向立法院提出「專案報告」並備質詢，內容須包含過去5年軍事採購效益與到貨情形、採購項目籌獲期程與全壽期維持成本等。另為防排擠到其他民生預算，規定條例施行期間各年度中央政府總預算案所編列的社福支出不得少於115年度中央政府總預算案所編列的社福支出占比。

對此，國防部表示，國軍建案作業程序是考量敵情威脅、未來作戰場景與科技發展等因素，循「作戰需求」、「系統分析」、「期程工項」及「整體獲得規劃」邏輯思維，確認所需籌購之武器裝備。凡達新臺幣10億元以上建案，需呈報行政院審查、始可編列預算。國防部《強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案》，即依此完成，並得到美國國會、美國務院及美在臺協會之公開肯定，適與「以政治宣示取代專業審查」者相反。

國防部說，美方對外軍售作業，有完整審查程序。在作戰需求評估階段，需先由駐在國安合部門，以及戰區階層完成專業評估後，方可由需求國遞交發價書需求信函，進入跨部門內部審查程序，同意後始可知會國會、對外供售。

國防部指出，國防部特別預算向美籌購之武器裝備，即依前述建案程序，及美軍售要求，經雙方長達一年密切協商，始初步確認項量、交運期程與預算需求等。後續將與美方簽署發價書，再由美國防部與主合約商議約，始能確認最終價款、品項、期程與交運時間。

國防部說，國防部特別條例的完整規劃，包括「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「AI 輔助與 C5ISR 系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「臺美共同研發及採購合作之裝備、系統」等七項，已於115年1月19日，向外交及國防委員會實施機密專報，並接受與會委員質詢。民眾黨團所提之「M109A7自走砲」等5項，僅擷取部分知會國會程序的項量，內容顯不完整，亦欠缺專業評估。

01/24 全台詐欺最新數據

404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

刷LINE Pay整年沒中獎　他做錯1步崩潰
補教名師性侵女學生...大逆轉！　當庭激動哽咽：我會努力賺錢
快訊／白黨團提4千億軍購條例　國防部開批
1.25兆vs.4000億！　一表看懂政院版與民眾黨版軍購條
逃稅風暴！車銀優發聲道歉
卓榮泰稱「台灣101」惹議！　王世堅1句破解

1.25兆vs.4000億！　一表看懂政院版與民眾黨版軍購條例差異

1.25兆vs.4000億！　一表看懂政院版與民眾黨版軍購條例差異

行政院版1.25兆軍購條例尚未交付立法院外交國防委員會審查，民眾黨團今（26日）則提出黨版，《ETtoday新聞雲》整理兩者差異，包括名稱不同、預算上限跟編列方式、具體採購項目、程序條件、延長期限方式等。舉裡來說，行政院採8年編列1.25兆，而民眾黨則是預算上限4000億元，併採一年一編；另外行政院只有概括7個項目，但民眾黨則具體羅列採購武器項目、數量跟預算上限。

支持民眾黨版軍購條例？　綠黨團：不反對任何版本但院版要審查

支持民眾黨版軍購條例？　綠黨團：不反對任何版本但院版要審查

吳思瑤酸黃國昌「畢業作」不忍卒睹　第一條就漏字：少戰字是怯戰嗎？

吳思瑤酸黃國昌「畢業作」不忍卒睹　第一條就漏字：少戰字是怯戰嗎？

綠黨團：民眾黨自提軍購條例非紅供應鏈、台灣之盾全刪　還有錯漏字

綠黨團：民眾黨自提軍購條例非紅供應鏈、台灣之盾全刪　還有錯漏字

盼民眾黨版軍購條例排入週五議程　黃國昌：院版是否一同付委待定

盼民眾黨版軍購條例排入週五議程　黃國昌：院版是否一同付委待定

