快訊／加碼1萬紓困民眾「不會算」　衛福部：不用算！出示存簿就好

記者蔣婕妤／台北報導

6日是政院擴大紓困加碼1萬申請首日，不過，卻被民眾抱怨申請手續繁雜、盼能「簡化程序」。針對民眾「不會算」資格算式，衛福部次長蘇麗瓊受訪時表示，其實民眾不用自己算，區公所就能幫你算。

針對民眾不會算算式，不明白自己是否符合紓困資格，蘇麗瓊表示，最簡單就是先看自己的存款，家戶存款可以做一個參考，數字計算方式若民眾有困難，也不用自己算，以往急難救助的資格也都是區公所幫忙算，這也是行之很多年的急難救助方式，民眾有困難只要出示存款簿就好，會有同仁幫忙處理。

行政院將於6日下午三點召開行政院紓困振興方案「身心障礙者勞工協助措施」記者會，由政委龔明鑫、勞動部次長林明裕出席。龔明鑫除了將說明協助措施，也將針對時事做出回應，6日焦點將在擴大紓困加碼1萬申請上路首日的相關議題。

新冠疫情衝擊，行政院擴大紓困方案，針對未加保的勞工、農漁民加發補助金、每戶可領1萬元，從6日起開始申請，不過由於「紓困計算方式」有點複雜，引發部分民眾抱怨。

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