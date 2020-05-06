影／300人擠爆汐止區公所　侯友宜拋3原則解民怨：中央不能「今天講今天做」

記者羅婉庭／新北報導

行政院長蘇貞昌日前宣布擴大紓困，但是公務基層卻遇到非常多問題，也沒有時間準備，包括民眾無法提出證明、資料繁多、民眾什麼資料都沒帶等。對此，新北市長侯友宜6日下令新北市所有區公所相關審查要依3原則「從寬認定、資料從簡、從速發放」，行政責任他來扛，他交代區公所人員，絕對不能跟「艱苦人」計較，有什麼資料用什麼資料。

汐止區公所截至上午11點時，統計已有300位民眾來申請紓困金加碼一萬元。對於申請程序繁瑣、難以提出相關證明引民怨，侯友宜建議中央，擬定政策的同時，一定要實地到基層來了解情況，不然落差會很大。

對於基層抱怨中央匆促宣布，侯友宜說，紓困專案配套措施要做完善，「不能今天講今天做」，要給基層教育訓練時間，才知道如何執行。





▲侯友宜視察因應疫情擴大急難紓困區公所作為。（圖／記者黃克翔攝）

侯友宜上午前往汐止區公所查看現場情況，他親自詢問在場民眾，大多都不了解程序，也這沒有帶資料。他會後表示，中央發布政策後，所有艱苦市民都非常關心紓困方式，讓區公所不斷湧入電話跟人潮，中央提出這麼好的政策，基層卻沒有收到如何做的指示，半夜11點多才發公文、表格下來，才知道民眾要準備很多資料，例如工作證明、戶籍謄本、全家人存摺等，複雜的算法大家也不清楚，程序相當繁瑣。

侯友宜說，基層同仁從昨晚到今早，去面對、處理、了解所有程序及QA，準備時間很短，相當辛苦。他呼籲各區長要跟中央配合，但是中央也要做好配套政策，特別是基層提出，沒有工作證明很難認定民眾實際狀況，後來中央加了一個條款，要求民眾簽切結書，但切結書查證也是區公所的事情，「誰有辦法在短時間內查證一個臨時工的工作狀況？」，公所人員根本不知道怎麼做。

侯友宜實地視察後表示，今天來申請的民眾中，有賣玉蘭花的、臨時工的，都是完全沒有帶資料，其中一的是僅帶存摺簿，由此可知，民眾不了解程序，公所人員非常辛苦，作業起來很困難；他告訴區公所人員，「絕對不能跟艱苦人計較」，一定要替他著想，一律從寬認定，有什麼資料用什麼資料，沒有資料就用切結書，不會算的，區公所算給他聽，讓他知道規則，從寬認定、資料從簡、從速發放。

侯友宜特別交代，不要再讓民眾跑第二次、第三次，以前發急難救助金的時候，人來區公所、資料寫完，錢就發下去，所以他跟同仁說，「無法查證的，市長替你負責」，民眾簽了切結書，就要負法律責任，尤其中央之前的政策改還改去，民眾當然不知道怎麼做，政府要苦民所苦，用同理心來做事。

對於造成基層行政人員抱怨，侯友宜說，一個重要的紓困專案，配套措施要做完善，「不能今天講今天做」，要給基層教育訓練時間，才知道如何執行，如果程序繁瑣，訓練就要加強，否則會不知道問題所在。他呼籲中央，「擬定政策的同時，一定要實地到基層來了解情況，不然落差會很大」，既然是急難紓困就需要簡單的程序、最快的速度，民眾的資料用電腦查出來就知道，什麼條件領多少，才能快速發現金，照顧到底層。

侯友宜也說，區公所在四月初就有很多反應的聲音，中央很忙，要防疫又要做紓困，大家要共體時艱，但是很多民眾真的霧煞煞，工作人員都要再三解釋、多次溝通，「上面的錢也沒到位」，中央、地方要共同了解如何一次做好，讓民眾快速領到紓困金，好好生活。經濟的紓困一定是要解決民眾問題，需要一次到位，越底層的民眾，紓困力道也要越來越大。





▲侯友宜視察因應疫情擴大急難紓困區公所作為。（圖／記者黃克翔攝）