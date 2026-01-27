台東鳳梨釋迦「外銷量、價格暴跌」　農業部啟動海外拓銷獎勵

▲農業部正式公告「115年釋迦及甘藍海外拓銷獎勵計畫」。（圖／陳瑩國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

台東鳳梨釋迦進入採收高峰，卻同時面臨外銷受阻與產地價格走弱的雙重壓力。綠委陳瑩與莊瑞雄近日密集向中央反映地方農民的實際困境，要求行政部門提出具體、有效的穩定措施。農業部於昨（26）日正式公告「115年釋迦及甘藍海外拓銷獎勵計畫」，透過外銷運費補助，作為協助產業分流去化的重要工具。陳瑩強調，在鳳梨釋迦已全面進入採收期的關鍵時刻，農業部更必須同步「緊盯產地價格」，避免價格持續下探，傷害農民收益。

陳瑩上週要求農業部，應針對國內產銷調節與海外銷售兩端，立即啟動產銷調節平衡措施，農業部昨天公布的「115年臺灣農產品海外拓銷獎勵計畫－釋迦、甘藍」，政府將針對釋迦鮮果及冷凍、加工產品外銷至歐美、中東及其他新興市場，提供不同運輸方式的獎勵補助，藉由降低物流成本，協助業者拓展多元市場、分散外銷風險；甘藍（高麗菜）亦納入本次計畫，透過海外拓銷補助，作為冬季蔬菜產銷調節的配套措施。

為穩定鳳梨釋迦產銷，農業部同步擴大內需市場與年節銷售通路，輔導山漾合作社、銓益合作社、陽光職農合作社、臺東地區農會、太麻里地區農會、鹿野地區農會等農民團體，與全聯、家樂福、全家及統一超商等通路合作，並結合企業團購平台及市集展售，增加國內去化量能。農業部也於春節期間在臺北希望廣場辦理展售活動，協助推廣鳳梨釋迦，並依活動性質提供行銷補助，例如補助太麻里地區農會辦理相關推廣活動，補助經費達100萬元。

陳瑩指出，為穩定鳳梨釋迦產銷，農業部啟動多元加工與銷售措施，輔導尚順食品有限公司、綠園牧場等加工廠，以每公斤25元以上價格收購果品，並補助集運與加工處理費各每公斤2元；同時鼓勵加工品外銷，依原料使用比例加碼補助加工處理費。另透過「臺灣優果鮮販企業團購平台」推動產地直送禮盒，擴大國內消費量能，協助穩定產地價格。

陳瑩表示，目前至二月底正是台東鳳梨釋迦的主要採收期，期間又遇上長達9天的農曆春節連假，市場交易與物流運作放緩，但田間果實成熟速度不會停下，年後將會有集中出貨情形，極可能對市場價格造成衝擊。她要求農業部必須提前掌握年後各通路的實際銷售量能與到貨情形，「持續緊盯產地及批發市場交易價格」，確保農民一整年的心血，不會因市場失衡而被犧牲。

莊瑞雄強調，獎勵僅是階段性任務，他和陳瑩均高度關切春節連假後的產量高峰，對此共同要求農業部必須超前部署、精確掌握年後通路胃納量，若見價格異常波動需立即啟動調節，務實保障農民收益。

