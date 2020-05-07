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「這是要給甘苦人的錢」蘇貞昌盼國人多體諒：不是無差別用直升機撒錢

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記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌7日院會中針對紓困亂象致歉，強調有錯道歉、有錯就改，要求衛福部務必簡化流程。蘇貞昌下午召開記者會回應外界質疑，針對紓困金，他也向國人喊話，「這是要給甘苦人的錢！」強調若有需要就來申請別客氣，但如果不需要就別申請造成工作人員困擾。

蘇貞昌表示，國人來申請紓困金，都認為是他陷入困境，相關資料應備齊文件，如果一時難以備齊，政府會主動查，不會認為民眾是故意要怎樣。如果只是不了解規定，算法上不太一樣等，政府機關都會幫著查、幫著算，如果符合資格就會盡快撥款、盡快讓他脫離困境。

蘇貞昌指出，政府之所以還是要查核，因為不是說無差別的用直升機撒錢，不是這樣做事，政府是認真的看到國人有困難應該幫忙他，國人應該認知，這是要給甘苦人的甘苦錢，請大家多體諒。

蘇貞昌說，政府也是很困難籌這些錢，請大家互相體諒多幫忙，疫情以來台灣人高貴情操令全世界敬佩，這件事也請大家算算想想，符合資格就來申請別客氣，如果不符合資格不要來申請，不要讓承辦員還要查核浪費時間。但他強調，政府不會把人民當不好當故意，一定窮一切之力讓民眾脫離困境。

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