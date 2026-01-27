換護照人潮炸了！網路預約「排到清明節」　他衝現場等了4hrs

▲辦護照的人超多。（圖／原PO授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

每到旅遊旺季，除了機場人山人海，還有一個地方可能也大排長龍，那就是「外交部領事事務局」。一名要換護照的網友分享，因為網路預約已經滿到4月，他只好現場申辦「要等快200人」。貼文引發討論，不少有相同經驗的網友紛紛留言，近期換護照真的要有心理準備，容易一等就是一整個上午。

原PO在Threads表示，近期準備更換護照，因為網路預約名額一路滿到4月，只好改成現場申辦，結果一到現場就被人潮嚇到，等候人數逼近200人。

他透露，自己當天早上9點25分抽到號碼牌，實際完成送件已經是11點15分左右，前後花了將近2小時。另外，要離開時他發現，連抽號碼牌的隊伍已經排到外面，現場等候人數突破300人，「近期要換護照的，如果是現場候位，建議一早就來。」

貼文發出後，不少脆友分享其他做法，「去戶政辦一張自然人憑證（除了換護照還可以做很多事）～在家幾分鐘就線上申請完囉～14天後再去領事局領就可以了！很方便又超快速！」「建議你來花蓮辦，順便來玩」、「之前是請旅行社代辦，多加3-400，旅行社還可以免費幫拍大頭照」、「剛辦完，預約系統一直刷新，很常釋出名額，前兩三天刷的很快就刷到了。」

另外，實際查詢外交部領事局網路預約狀況，北部領事局要等到4月中才有名額，中部辦事處、南部辦事處則分別要等到農曆年後的3月初、2月底。想在過年前網路預約的話，僅剩雲嘉南辦事處、東部辦事處還有名額。

※本文獲原PO授權引用。

