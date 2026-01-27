　
換護照人潮炸了！網路預約「排到清明節」　他衝現場等了4hrs

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲辦護照的人超多。（圖／原PO授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

每到旅遊旺季，除了機場人山人海，還有一個地方可能也大排長龍，那就是「外交部領事事務局」。一名要換護照的網友分享，因為網路預約已經滿到4月，他只好現場申辦「要等快200人」。貼文引發討論，不少有相同經驗的網友紛紛留言，近期換護照真的要有心理準備，容易一等就是一整個上午。

原PO在Threads表示，近期準備更換護照，因為網路預約名額一路滿到4月，只好改成現場申辦，結果一到現場就被人潮嚇到，等候人數逼近200人。

他透露，自己當天早上9點25分抽到號碼牌，實際完成送件已經是11點15分左右，前後花了將近2小時。另外，要離開時他發現，連抽號碼牌的隊伍已經排到外面，現場等候人數突破300人，「近期要換護照的，如果是現場候位，建議一早就來。」

貼文發出後，不少脆友分享其他做法，「去戶政辦一張自然人憑證（除了換護照還可以做很多事）～在家幾分鐘就線上申請完囉～14天後再去領事局領就可以了！很方便又超快速！」「建議你來花蓮辦，順便來玩」、「之前是請旅行社代辦，多加3-400，旅行社還可以免費幫拍大頭照」、「剛辦完，預約系統一直刷新，很常釋出名額，前兩三天刷的很快就刷到了。」

另外，實際查詢外交部領事局網路預約狀況，北部領事局要等到4月中才有名額，中部辦事處、南部辦事處則分別要等到農曆年後的3月初、2月底。想在過年前網路預約的話，僅剩雲嘉南辦事處、東部辦事處還有名額。

※本文獲原PO授權引用。

在 Threads 查看
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

相關新聞

歐洲議會通過報告案強調打造非紅供應鏈重要性　外交部樂見加強合作

歐洲議會通過報告案強調打造非紅供應鏈重要性　外交部樂見加強合作

有關歐洲議會通過「關於無人機及新型戰爭系統：歐盟需適應現今安全挑戰」報告案，支持歐盟與包括台灣在內的印太夥伴就無人機科技及相關產業等安全與防衛領域強化合作及交流，外交部對此表達歡迎與肯定，並樂見台歐未來加強相關合作與交流。

楊進添新書發表歷任外長大集合　朱立倫自嘲「立委都是做壞事的」

楊進添新書發表歷任外長大集合　朱立倫自嘲「立委都是做壞事的」

外交部證實「1國人日本滑雪受困」　最新搜救進度曝

外交部證實「1國人日本滑雪受困」　最新搜救進度曝

接見德國馬歇爾基金會　林佳龍：外交鏈結美歐建立「股東」關係

接見德國馬歇爾基金會　林佳龍：外交鏈結美歐建立「股東」關係

澤倫斯基控台灣電子零件流向俄　外交部：歡迎提出具體情資共同反制

澤倫斯基控台灣電子零件流向俄　外交部：歡迎提出具體情資共同反制

關鍵字：

護照排隊旅遊旺季申請外交部

