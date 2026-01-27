直言新北藍白合不急　黃國昌：民進黨北市找不到人比較急

記者黃翊婷／綜合報導

2026年新北市長選舉，國民黨預計本周進行協調人選。而民眾黨主席黃國昌被問到是否有跟藍營討論藍白合，或決定參選到底，他表示「不用急」，兩黨合作民眾黨給出最大誠意與善意，希望用最好的方式選出最強競選團隊，目前應該是民進黨比較急，「民進黨現在台北市連人都找不到」。

▲黃國昌談2026新北市長藍白人選，直言目前還不急。（圖／記者湯興漢攝）

2026年新北市長選戰，國民黨人選尚未出爐，新北市副市長劉和然及台北市副市長李四川都表態參選。新北市黨部主委黃志雄表示，最快1月底就會啟動協調，最晚農曆年前確定人選，到時將邀請李四川、劉和然召開協調會，但時間、地點不會對外公布。

而民眾黨主席黃國昌26日出席記者會時，被問到是否有跟藍營討論藍白合，或決定參選到底，他表示，尊重國民黨內部的民主程序，目前比較急的還是要先確定兩黨2026年的共同政見、願景和政策，這些都敲定之後，再來進行政黨合作協議，協議中才會進一步針對縣市首長、議員之間的合作細節進行討論。

黃國昌提到，他曾大膽拋出建議，例如政黨協議第一條可以載明「現任者要連任的優先」，包含基隆支持謝國樑、台北支持蔣萬安、桃園支持張善政等等，大概是這樣子的一個原則，民眾黨與國民黨合作會給出最大的誠意跟善意，希望用最好的方式選出最強競選團隊。

黃國昌說，新北市的部分也一樣，遊戲規則怎麼比、要不要先做政見發表，這些細部的事情處理完之後，就會挑選出最強團隊來面對2026年選戰，「所以不用急啦！」他們已經兢兢業業在做應該做的事，現在比較急的應該是民進黨，「民進黨現在台北市連人都找不到」。