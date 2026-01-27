　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直言新北藍白合不急　黃國昌：民進黨北市找不到人比較急

記者黃翊婷／綜合報導

2026年新北市長選舉，國民黨預計本周進行協調人選。而民眾黨主席黃國昌被問到是否有跟藍營討論藍白合，或決定參選到底，他表示「不用急」，兩黨合作民眾黨給出最大誠意與善意，希望用最好的方式選出最強競選團隊，目前應該是民進黨比較急，「民進黨現在台北市連人都找不到」。

▲▼民眾黨立法院黨團召開「民眾黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》」記者會，總召黃國昌、政策會執行長賴香伶籍立委劉書彬出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃國昌談2026新北市長藍白人選，直言目前還不急。（圖／記者湯興漢攝）

2026年新北市長選戰，國民黨人選尚未出爐，新北市副市長劉和然及台北市副市長李四川都表態參選。新北市黨部主委黃志雄表示，最快1月底就會啟動協調，最晚農曆年前確定人選，到時將邀請李四川、劉和然召開協調會，但時間、地點不會對外公布。

而民眾黨主席黃國昌26日出席記者會時，被問到是否有跟藍營討論藍白合，或決定參選到底，他表示，尊重國民黨內部的民主程序，目前比較急的還是要先確定兩黨2026年的共同政見、願景和政策，這些都敲定之後，再來進行政黨合作協議，協議中才會進一步針對縣市首長、議員之間的合作細節進行討論。

黃國昌提到，他曾大膽拋出建議，例如政黨協議第一條可以載明「現任者要連任的優先」，包含基隆支持謝國樑、台北支持蔣萬安、桃園支持張善政等等，大概是這樣子的一個原則，民眾黨與國民黨合作會給出最大的誠意跟善意，希望用最好的方式選出最強競選團隊。

黃國昌說，新北市的部分也一樣，遊戲規則怎麼比、要不要先做政見發表，這些細部的事情處理完之後，就會挑選出最強團隊來面對2026年選戰，「所以不用急啦！」他們已經兢兢業業在做應該做的事，現在比較急的應該是民進黨，「民進黨現在台北市連人都找不到」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
頂大男酒後遭丟包台64…4車輾過「爆頭慘死」！檢今將解剖追死
今晚雨加大！　「下最多」地區曝
歐洲媒體批霍諾德徒手攀101「不是英雄」：被過度美化
川普突升關稅到25％！南韓錯愕「沒收到通知」　急派人飛美協商
離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」 她凌晨到
快訊／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高嘉瑜分析「2人選當母雞」　預言蔣萬安將遇最強對手

直言新北藍白合不急　黃國昌：民進黨北市找不到人比較急

買不起台積電！黃珊珊喊台股買賣「千股改1股」　彭金隆鬆口了

「海鯤軍艦」執行潛航前置海上測試　測試結果將納入潛航安全評估

行政院轟白營軍購條例版本：支離破碎！　缺乏戰略構想、建軍規劃

快訊／白黨團提4千億軍購條例　國防部批：以政治宣示取代專業審查

卓榮泰稱「台灣101」惹議！王世堅1句破解：很少人會說法國凱旋門

楊進添新書發表歷任外長大集合　朱立倫自嘲「立委都是做壞事的」

1.25兆vs.4000億！　一表看懂政院版與民眾黨版軍購條例差異

總統令：高等法院院長高金枝　接掌司法院秘書長

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

91分鐘成功登頂台北101！霍諾德今離台　機場與粉絲親切合照

新莊恐怖車禍！BMW衝撞左轉車　騎士「頭下腳上」噴飛慘死

高嘉瑜分析「2人選當母雞」　預言蔣萬安將遇最強對手

直言新北藍白合不急　黃國昌：民進黨北市找不到人比較急

買不起台積電！黃珊珊喊台股買賣「千股改1股」　彭金隆鬆口了

「海鯤軍艦」執行潛航前置海上測試　測試結果將納入潛航安全評估

行政院轟白營軍購條例版本：支離破碎！　缺乏戰略構想、建軍規劃

快訊／白黨團提4千億軍購條例　國防部批：以政治宣示取代專業審查

卓榮泰稱「台灣101」惹議！王世堅1句破解：很少人會說法國凱旋門

楊進添新書發表歷任外長大集合　朱立倫自嘲「立委都是做壞事的」

1.25兆vs.4000億！　一表看懂政院版與民眾黨版軍購條例差異

總統令：高等法院院長高金枝　接掌司法院秘書長

快訊／09:04東部海域規模4.2地震　震度1級「新北有感」

頂大男酒後遭丟包台64…4車輾過「爆頭慘死」！檢今將解剖追死因

高嘉瑜分析「2人選當母雞」　預言蔣萬安將遇最強對手

台積電漲5元至1760　台股漲124點逼近前高

不只會說話還能模擬情緒　通義千問回應AI代打電話質疑

TOYOTA「新跨界電動休旅北美開賣」台灣雙生車今年見！折合新台幣142萬

快檢查帳號密碼！近1.5億筆資料外洩　蘋果、Google、Meta都中鏢

苗栗2警用重機停紅燈慘遭擊落　白休旅台13線「4連撞」釀1傷

蔡允潔生2娃「骨盆腔劇痛纏身1年」！發作痛到面無血色　長期吃抗生素

今晚雨加大！　「下最多」地區曝

【下月就退役】疑踹椅背遭運將丟包台64　替代役男醉倒遭4車輾亡

政治熱門新聞

黃珊珊建議千股改1股　彭金隆回應了

幕後／台中市長協調破局　楊瓊瓔要求2月再談、江啟臣爆基層焦慮

前台北副市長曝101曾拒阿湯哥　看霍諾德攀登：不會每次都這麼好運

卓揆台灣101惹議！王世堅：很少人說法國凱旋門

卓榮泰稱霍諾德攀「台灣101」　網洗版轟：叫民進黨101會不會快一點

「海鯤軍艦」執行潛航前置海上測試　測試結果將納入潛航安全評估

行政院轟白營軍購條例版本：支離破碎！　缺乏戰略構想、建軍規劃

快訊／白黨團提4千億軍購條例　國防部批：以政治宣示取代專業審查

1.25兆vs.4000億！　一表看懂政院版與民眾黨版軍購條例差異

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

2026新北藍白合？　黃國昌直言不急

霍諾德攀101　蔡詩萍：北市府辛苦外界難以想像

回中壢參選？　王浩宇曝求籤結果「媽祖給了嚴厲反對意見」

國民黨中常委週六改選　「45人爭29席」大亂鬥

更多熱門

相關新聞

行政院轟白營軍購條例版本：支離破碎！　缺乏戰略構想、建軍規劃

行政院轟白營軍購條例版本：支離破碎！　缺乏戰略構想、建軍規劃

民眾黨立法院黨團今（26日）宣布黨版軍購特別條例，預算上限4000億元，採一年一期方式編列，採購海馬士多管火箭飛彈系統、M10947自走砲等裝備。對此，行政院發言人李慧芝晚間表示，野黨所提草案版本，缺乏戰略構想、沒有建軍規劃、悖離軍購實務程序，且無視國防自主，不僅將使台美軍購窒礙難行，更嚴重影響台灣永續戰力。

快訊／白黨團提4千億軍購條例　國防部批：以政治宣示取代專業審查

快訊／白黨團提4千億軍購條例　國防部批：以政治宣示取代專業審查

1.25兆vs.4000億！　一表看懂政院版與民眾黨版軍購條例差異

1.25兆vs.4000億！　一表看懂政院版與民眾黨版軍購條例差異

支持民眾黨版軍購條例？　綠黨團：不反對任何版本但院版要審查

支持民眾黨版軍購條例？　綠黨團：不反對任何版本但院版要審查

吳思瑤酸黃國昌「畢業作」不忍卒睹　第一條就漏字：少戰字是怯戰嗎？

吳思瑤酸黃國昌「畢業作」不忍卒睹　第一條就漏字：少戰字是怯戰嗎？

關鍵字：

黃國昌藍白合國民黨民眾黨民進黨2026選舉新北市長

讀者迴響

熱門新聞

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

快訊／8級強風！　今轉雨「下最大」

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

美國退出WHO　川普政府：世衛假裝台灣不存在

這天一定要拜「是土地公尾牙！」　易經專家：補財庫大好時機

即／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

分屍女建商被判死　死囚歐陽榕病逝

黃珊珊建議千股改1股　彭金隆回應了

59歲男得肝癌...一年後「12cm腫瘤」竟全沒了！醫揭三大奇蹟關鍵

刷LINE Pay整年沒中獎　他做錯1步崩潰

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面