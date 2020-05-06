紓困申請一團亂　柯文哲喊話中央：拜託，留點前置作業給我們

▲柯文哲聯訪。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠疫情衝擊，行政院擴大紓困方案，針對未加保的勞工、農漁民加發補助金、每戶可領1萬元，6日起開始申請，不少民眾湧入區公所。柯文哲上午受訪指出，他自己也預期會出問題，他也喊話中央，「拜託，留一點前置作業給我們」。

柯文哲表示，另一個副市長現在正趕去區公所，「我也預期會出問題」，現在還是要「順時中」，不過這跟時中也沒又關係，中央下一個命令，「拜託，留一點前置作業給我們，跟我們講說要怎麼做，好準備」，一下子宣布，每個打電話來問，都還不知道內容，第一線接電話都被罵，被罵心裡在想說，「我連內容都不曉得」，你只說要發錢，也沒有說怎麼發。

柯文哲提到，他也告誡北市府，這也是學習例子，東西先準備好都ok了才宣布，其實本來就有一個系統，突然多一張新的單子叫大家填，但可用E化的系統介接，反正就是咬緊牙關，他都說他們現在是捕手，不管怎麼投球都要接，不管他丟什麼球我都要接，接的很痛苦而已。

副市長蔡炳坤前去信義區公所視察，他表示，上午9時前約有40多人前往申請，民眾申請可以用現金或留下帳戶撥款，但需要中央盡快撥款，地方最大困難是，撥款的速度是不夠，按照中央所講「三天申請，五天撥款」速度，這個美意要落實的話，撥款速度要加快，才能讓民眾感受到。

蔡炳坤說，中央已經匡列1億預算，但還沒下來，經費要到社會局之後，再按照各區情形發放，但對於現在申請的民眾，他們可能還在等待領錢。

蔡炳坤補充，民眾來申請除了帶身分證，還要帶存款證明，如果沒有證明可以用切結書，會從寬認定，只是所有表格都是書面的，市長也說可以E化，真的要盡量簡化。

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