聘僱移工愛注意！依規定申請合規僱用　違法最高罰75萬元

▲▼花蓮縣政府說明，民眾如有短期照顧需求，應以合法管道取得照顧人力，免擔心觸法也保障服務品質。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著台灣邁入超高齡社會，長期照顧需求日益劇增，家庭聘僱移工擔任看護工之比例顯著提升。花蓮縣政府表示，部分民眾在面對家屬突發的照護空窗期時，往往因心急如焚、急於尋求替補人力，恐忽略合法聘僱之程序，導致違反《就業服務法》，面臨新台幣15萬元至75萬元的鉅額罰鍰，得不償失。

花蓮縣政府呼籲，依《就業服務法》第57條第1款及第44條規定，雇主不得聘僱未經許可、許可失效或他人申請的外國人，也不得非法容留其從事工作，民眾在聘僱前應落實核對外國人身分。常有民眾主張僅是讓外國人「幫忙一下」、「先試做看看」或「只是提供食宿而非領薪」，但只要外國人在現場提供勞務，不論有無支薪或名目為何，均屬違法範疇。一旦違法，將依同法第63條處以新台幣15萬元以上、75萬元以下罰鍰；若5年內再犯，更可能面臨刑責得不償失，因此切勿鋌而走險。

花蓮縣政府說明，民眾如有短期照顧需求，可以申請衛福部「長照喘息服務」及勞動部「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，以合法管道取得照顧人力，免擔心觸法亦可保障照護服務品質。

如果有聘僱移工或查詢聘僱移工相關規定，請至勞動部官網（https://www.wda.gov.tw）法令查詢區瀏覽；雇主如有聘僱移工疑義或聘僱問題，歡迎撥打1955勞工諮詢申訴專線，或電花蓮縣政府社會處勞資科諮詢（電話：03-8227171 分機358、359）。

