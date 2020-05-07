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快訊／紓困亂問題找到了！蘇貞昌坦言「有所不周」：從走過的經驗中學習

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▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

政院擴大紓困加碼1萬6日上路，卻出現地方民眾反映手續繁複等怨言，衛福部統計，截至當晚八點半，首日受理因應疫情急難紓困申請案共10313件。行政院長蘇貞昌7日院會中坦言，這次政策確實「有所不周」，未來推出新政策一定要特別注意。

蘇貞昌7日在院會中表示，特別條例修正通過到今天才兩個禮拜，現金紓困的部分，就已發放近200萬人、發出超過360億元，包含中低收入戶、自營業者、計程車、遊覽車司機等，這些政府已有名冊的，紓困金核發率都幾近百分百了，這就是效率。

蘇貞昌提到，各部會有推出紓困貸款、我們也鼓勵各銀行自辦貸款協助紓困，接著又檢討放寬50萬元小規模營業人貸款、新開辦10萬元勞工紓困貸款等，才3個禮拜左右，已核貸4千億元。另外，從央行降息、調降小規模營業人查定課稅，以及調降國有地租金，總共讓440萬個人、家庭、業者受惠。

蘇貞昌指出，4日再率相關部會首長宣布，對於「有工作、無加保者」及「實際從事農漁生產工作者」，在排富、不重複的原則下，擴大給予1萬元現金補助，希望可以再多涵蓋照顧到約170萬生活艱苦的國人。政府就是這樣一層又一層，一個面向又一個面向，用心在撐這把紓困傘，從200萬人、440萬人、170萬人，不斷堆疊上去，有不夠的就來補。

針對加碼一萬紓困，蘇貞昌坦言，「上週集合相關部會經過相當討論，確定對象、條件、金額及向誰申請後，在本週一政策宣布時，卻少了像口罩實名制2.0推出時那樣，預告何時開始預購？何時可以領取？以致民眾一看到新聞，當天就立即湧到公所要申請，結果基層受理人員對相關作業還没來得及準備好，造成亂象，這的確是我們思慮有所不周之處。」

蘇貞昌強調，「未來相關部會在推出新政策措施時，都要特別注意此點，從走過的經驗中學習，讓好的政策美意不打折。」

針對基層人員，蘇貞昌也表示感謝之意，「我要特別感謝所有辦理紓困作業的各級政府人員，包括辦理紓困貸款的行員，以及發放農漁紓困金的農漁會人員，這陣子一定有很多人的工作量因此大增，我想要告訴大家，紓困就是救急，從寬、從簡、從速就是最大的原則。」

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