　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明天低溫仍探12度　下周二起北東濕冷4天

▲▼天氣配圖,低溫 。（圖／記者徐文彬攝）

▲明天冷氣團減弱，但上午低溫仍下探12度。（示意圖／記者徐文彬攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(27日)冷氣團減弱，不過上午溫度仍低，低溫下探12度，高山有機會飄雪，北部和東部仍有局部短暫雨，下周一雨區變小，但緊接著下周二再有東北季風接力，且持續到下周末，北部和東部將連4天溼答答。

中央氣象署預報員蔡伊其表示，明天冷氣團減弱，不過周日和下周一溫度將進一步回升，下周二有下一波東北季風增強，會持續影響到下個周末。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡伊其指出，未來以東北風迎風面降雨為主，明天桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，西部山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨；周日、下周一水氣減少，降雨範圍變小，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北山區有局部短暫雨，台東、恆春半島為零星短暫雨，此外，周日宜蘭會有一小波的明顯雨勢發生。

下周二過後將受東北季風影響，蔡伊其表示，桃園以北、東半部、恆春半島將有局部短暫雨，類似降雨趨勢將持續至下周五。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢方面，蔡伊其說明，明天冷氣團減弱，但上午仍較冷，各地低溫約12到16度，北部、宜花高溫回到18到20度，中南部、台東高溫22到25度，中南部日夜溫差大；周日各地低溫約13到17度，略回升一些，北部白天高溫可到20到23度，中南部可回到24度到25度，下周一溫度則會再高1到2度。

蔡伊其指出，下周二東北季風增強，但下波冷空氣沒這麼強，各地低溫約15到19度，北部高溫降到20到21度，中南部溫度則變化不大。

蔡伊其提醒，明天中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山仍有零星降雪機會，不過下雪機率比今天小。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吃播YTR爆假吃！「嚼完吐掉」畫面瘋傳　宣布無限期停更
快訊／30歲男持刀隨機砍路人！　確定收押
嗆「人死得不夠多」遭拘　竟是傳產老闆
快訊／台美關稅「已大致達成共識」　經貿辦：總結會議後對外說明
兒談判...黑幫老爸撂人助陣！揮刀逼女學生下跪　曾嗆謝和弦
快訊／台中嚴重車禍　騎士「骨頭外露」爆血命危
帶女友吃會員制無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

帶女友吃會員制無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

多次治療仍反覆狹窄　IVL震波碎石術助婦人打通血路

努力未必能有好工作？她嘆「更需要2條件」　兩派戰翻：自求多福

明天低溫仍探12度　下周二起北東濕冷4天

徐巧芯開酸「越苗越黑」　苗博雅火速回4字！吸7.6萬人按讚

大陸公司成立！館長「不講政治、髒話」：那太low了台灣在玩的

「基隆-石垣島」渡輪擬明年1月首航　淡季單程最低2千元

分享生活瑣事、私下約見都上榜　8種「非單越界行為」秒惹怒另一半

快訊／4縣市低溫特報！新北桃園「非常寒冷」　明晨探10度以下

邊跑邊吃！高雄富邦馬拉松明年1月登場　17補給站在地美食曝

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

帶女友吃會員制無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

多次治療仍反覆狹窄　IVL震波碎石術助婦人打通血路

努力未必能有好工作？她嘆「更需要2條件」　兩派戰翻：自求多福

明天低溫仍探12度　下周二起北東濕冷4天

徐巧芯開酸「越苗越黑」　苗博雅火速回4字！吸7.6萬人按讚

大陸公司成立！館長「不講政治、髒話」：那太low了台灣在玩的

「基隆-石垣島」渡輪擬明年1月首航　淡季單程最低2千元

分享生活瑣事、私下約見都上榜　8種「非單越界行為」秒惹怒另一半

快訊／4縣市低溫特報！新北桃園「非常寒冷」　明晨探10度以下

邊跑邊吃！高雄富邦馬拉松明年1月登場　17補給站在地美食曝

禁大型行李箱、腳架、長梯入場　南瀛草地音樂會、跨年晚會強化安檢

85萬吃播YTR爆假吃！熱狗「嚼完吐掉」畫面瘋傳　宣布無限期停更

告五人化身「紅娘」　倫敦見證異國戀情CP超浪漫

快訊／驚悚畫面！機車遭撞噴飛燒成火球　騎士骨盆斷裂送醫

擷發科首顆自研NFC晶片「一次投片成功」　良率達99%

苗栗柴刀男隨機攻擊！砍傷婦人又闖超商揮刀　法院裁准羈押

電商搶攻過年年菜商機　築地一番鮮看好2026需求持續成長推年菜組合

周思齊看好中國職棒發言遭網友威脅人身安全　已透過律師報警處理

台美關稅談判結果要來了？行政院：等待美方安排總結會議

臉書嗆「人死得不夠多」！耶誕前夕遭拘提　竟是EMBA傳產老闆

什麼老鼠最有禮貌？　老鼠系列笑話真的愛鼠

生活熱門新聞

半個台灣快速降溫　鄭明典：今晚恐有第二波

台北2006跨年卡司被挖　網驚「不寫名字也認得」

今晨10.1度！4縣市大雨特報　2縣市非常寒冷

年底衝日本「必去1店」松葉蟹吃到飽！台灣人激推

聖誕夜解鎖新姿勢出事了　腫成紫茄子嚇壞

元旦調漲最低工資月薪29500、時薪196

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

冷氣團發威　五股10.3℃逼個位數

徐巧芯開酸「越苗越黑」　苗博雅火速回4字

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

玩嘉義一晚2300元　他查高鐵來回2100元傻了

柯文哲被求刑28年半　館長轟：會有報應的

彭啓明戴「智慧眼鏡」開記者會　曝使用AI工具心得：讓自己更聰明

更多熱門

相關新聞

冷氣團報到　動物園進入防寒模式

冷氣團報到　動物園進入防寒模式

近日大陸冷氣團南下，台灣天氣明顯轉為濕冷。臺北市立動物園為了讓園內動物們能夠安全過冬，早已啟動一系列過冬措施，從入冬以來開始逐漸調整飲食、增加高熱量食物，到提供各種保溫設施，讓動物們能暖呼呼地度過冬日。

嘉明湖國家步道降下瑞雪　分署提醒雪季登山加強安全準備

嘉明湖國家步道降下瑞雪　分署提醒雪季登山加強安全準備

合歡山高海拔路段恐結冰　今日16時預警封閉

合歡山高海拔路段恐結冰　今日16時預警封閉

快訊／玉山北峰中午再度降雪！銀白美景曝光

快訊／玉山北峰中午再度降雪！銀白美景曝光

氣溫陡降台中17人送醫　8人無呼吸心跳

氣溫陡降台中17人送醫　8人無呼吸心跳

關鍵字：

天氣氣象氣象署冷氣團東北季風降雨低溫降雪

讀者迴響

熱門新聞

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

職場奴性最強星座Top3

李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰

周杰倫緊摟昆凌放閃「畢卡索真跡」超搶鏡

老闆豪發75億！540名員工每人領1400萬

更多

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面