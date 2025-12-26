明天低溫仍探12度　下周二起北東濕冷4天

▲明天冷氣團減弱，但上午低溫仍下探12度。（示意圖／記者徐文彬攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(27日)冷氣團減弱，不過上午溫度仍低，低溫下探12度，高山有機會飄雪，北部和東部仍有局部短暫雨，下周一雨區變小，但緊接著下周二再有東北季風接力，且持續到下周末，北部和東部將連4天溼答答。

中央氣象署預報員蔡伊其表示，明天冷氣團減弱，不過周日和下周一溫度將進一步回升，下周二有下一波東北季風增強，會持續影響到下個周末。

蔡伊其指出，未來以東北風迎風面降雨為主，明天桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，西部山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨；周日、下周一水氣減少，降雨範圍變小，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北山區有局部短暫雨，台東、恆春半島為零星短暫雨，此外，周日宜蘭會有一小波的明顯雨勢發生。

下周二過後將受東北季風影響，蔡伊其表示，桃園以北、東半部、恆春半島將有局部短暫雨，類似降雨趨勢將持續至下周五。

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢方面，蔡伊其說明，明天冷氣團減弱，但上午仍較冷，各地低溫約12到16度，北部、宜花高溫回到18到20度，中南部、台東高溫22到25度，中南部日夜溫差大；周日各地低溫約13到17度，略回升一些，北部白天高溫可到20到23度，中南部可回到24度到25度，下周一溫度則會再高1到2度。

蔡伊其指出，下周二東北季風增強，但下波冷空氣沒這麼強，各地低溫約15到19度，北部高溫降到20到21度，中南部溫度則變化不大。

蔡伊其提醒，明天中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山仍有零星降雪機會，不過下雪機率比今天小。