徐巧芯開酸「越苗越黑」　苗博雅火速回4字！吸7.6萬人按讚

▲徐巧芯、苗博雅。（合成圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市議員苗博雅近日發文感嘆，「在台灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」舉了數個殺人、貪污的例子影射政治人物，其中也包含立法院長韓國瑜。疑似是因為這番言論，讓國民黨立委徐巧芯忍不住發文直呼，「越苗越黑。」沒想到苗博雅隨即就在底下留言「芯向祖國」，引起網友熱議。

苗博雅問：「為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

苗博雅昨（25）日在Threads上發文表示，「在台灣，開車撞死人，可以當選立法院長，大家沒意見；殺人罪前科，可以當選縣長，大家沒意見；參與殺警案，可以當政黨中常委，大家沒意見；貪污有罪，可以繼續當立法委員，大家沒意見；家族殺過幾千人，可以繼續從政，大家沒意見」。

苗博雅感嘆，反觀「身家清白、無前科、認真勤政、不貪污的人，因為曾經救援過幾個死刑冤案，救過幾個人，竟被當成殺人犯對待，媒體狂黑，名嘴狂罵，側翼亂剪片，動輒收到殺你全家的威脅。在台灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」她的理想是建立安全有秩序的社會，越艱難就越要冷靜，越分歧就越需要理性。

徐巧芯發文「越苗越黑」 苗博雅回應「芯向祖國」

結果今天一早，徐巧芯就在Threads上發文寫下「越苗越黑」，吸引1.8萬人按讚。沒想到，苗博雅在1小時內就看見貼文並回應，「芯向祖國」，該留言則吸引7.6萬人按讚。

就有不少網友看到後，也紛紛用兩人的名字來留言回應。而徐巧芯後來也回覆苗博雅，「關於『祖國』：我一心一意向著中華民國，沒有台灣國，這樣可以給愛心」。另有網友則直呼，「真的超煩，繳稅給你們一天到晚在網路上吵架，書唸那麼高連好好講話都不會嗎」。