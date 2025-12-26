　
徐巧芯開酸「越苗越黑」　苗博雅火速回4字！吸7.6萬人按讚

▲▼徐巧芯、苗博雅。（合成圖／記者湯興漢攝）

▲徐巧芯、苗博雅。（合成圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市議員苗博雅近日發文感嘆，「在台灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」舉了數個殺人、貪污的例子影射政治人物，其中也包含立法院長韓國瑜。疑似是因為這番言論，讓國民黨立委徐巧芯忍不住發文直呼，「越苗越黑。」沒想到苗博雅隨即就在底下留言「芯向祖國」，引起網友熱議。

苗博雅問：「為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」

苗博雅昨（25）日在Threads上發文表示，「在台灣，開車撞死人，可以當選立法院長，大家沒意見；殺人罪前科，可以當選縣長，大家沒意見；參與殺警案，可以當政黨中常委，大家沒意見；貪污有罪，可以繼續當立法委員，大家沒意見；家族殺過幾千人，可以繼續從政，大家沒意見」。

苗博雅感嘆，反觀「身家清白、無前科、認真勤政、不貪污的人，因為曾經救援過幾個死刑冤案，救過幾個人，竟被當成殺人犯對待，媒體狂黑，名嘴狂罵，側翼亂剪片，動輒收到殺你全家的威脅。在台灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」她的理想是建立安全有秩序的社會，越艱難就越要冷靜，越分歧就越需要理性。

在 Threads 查看

徐巧芯發文「越苗越黑」　苗博雅回應「芯向祖國」

結果今天一早，徐巧芯就在Threads上發文寫下「越苗越黑」，吸引1.8萬人按讚。沒想到，苗博雅在1小時內就看見貼文並回應，「芯向祖國」，該留言則吸引7.6萬人按讚。

就有不少網友看到後，也紛紛用兩人的名字來留言回應。而徐巧芯後來也回覆苗博雅，「關於『祖國』：我一心一意向著中華民國，沒有台灣國，這樣可以給愛心」。另有網友則直呼，「真的超煩，繳稅給你們一天到晚在網路上吵架，書唸那麼高連好好講話都不會嗎」。

在 Threads 查看
【好有禮貌的貓】黑貓舔毛到一半　見有手來牠禮貌握手

相關新聞

他批苗博雅倒白為黑　釣出本人：你錯也沒道歉

他批苗博雅倒白為黑　釣出本人：你錯也沒道歉

台北市議員苗博雅近日發文感嘆，「在台灣，為冤案平反，比殺人貪污更可惡嗎？」舉了數個殺人、貪污的例子影射政治人物。就有人批評苗博雅影射韓國瑜撞死人，可他查資料，認為事故主因在對方騎士，怒批這是「倒白為黑」、「製造冤案」。面對質疑，苗博雅本人隨後親自回應。她表示對方查的資料並不正確，且明知有誤卻未更正，才是網路生態的問題所在，話題引發議論。

政府預算查詢平台上線　8縣市預算零刪減、竹縣連22年一毛未刪

政府預算查詢平台上線　8縣市預算零刪減、竹縣連22年一毛未刪

苗博雅嘆「冤案平反比殺人可惡嗎」　舉1例子被戰翻

苗博雅嘆「冤案平反比殺人可惡嗎」　舉1例子被戰翻

蘇一峰「點名苗博雅」開砲！再轟廢死聯盟

蘇一峰「點名苗博雅」開砲！再轟廢死聯盟

苗博雅：台灣現在死刑沒有被廢除　賴清德並沒有不願意執行

苗博雅：台灣現在死刑沒有被廢除　賴清德並沒有不願意執行

