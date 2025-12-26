為錯誤付出代價！陸反制美對台軍售　制裁20家美軍工企業、10名高管

▲中方對20家美國軍工相關企業及高級管理人員採取反制措施。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸外交部網站今（26）日最新公佈對20家美國軍工企業和10名高級管理人員採取反制措施的決定。對此，外交部發言人直言，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。」針對美國近日宣佈向中國台灣地區大規模出售武器，中方依據《中華人民共和國反外國制裁法》有關規定，決定對近年來參與武裝台灣的20家美國軍工相關企業及10名高級管理人員採取反制措施。

發言人再次強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。任何在台灣問題上越線挑釁的行徑都將遭到中方的有力回擊，任何參與對台售武的企業和個人都要為其錯誤付出代價。

發言人稱，任何國家、任何勢力都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

發言人表示，中方再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，落實美國領導人所作承諾，停止武裝台灣的危險行徑，停止破壞台海和平穩定，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。中方將繼續採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。

大陸外交部今26日正式發布《關於對美國軍工相關企業及高級管理人員採取反制措施的決定》，以此回應美國近日宣布向中國台灣地區進行大規模軍售的行為。中方強調，美方的軍售舉動嚴重違反一個中國原則及中美三個聯合公報，粗暴干涉中國內政，並對中國的主權與領土完整造成嚴重損害。根據《中華人民共和國反外國制裁法》相關規定，中方決定對涉事的20家美國軍工相關企業以及10名高級管理人員實施嚴厲制裁。

在企業反制方面，受制裁名單涵蓋了諾斯羅普·格魯曼系統公司、L3哈里斯海事服務公司、波音密蘇里州聖路易斯市分公司、吉布斯與考克斯公司、先進聲學概念有限責任公司、VSE公司、塞拉技術服務公司、紅貓控股公司、蒂爾無人機公司、偵察艇有限責任公司、高點航空技術公司、伊庇魯斯公司、迪德羅恩公司、I領域公司、藍力技術公司、潛航技術公司、萬拓公司、英特磊公司、菱形力量公司及拉撒路人工智能公司等20家實體。中方將凍結這些企業在中國境內的動產、不動產及其他各類財產，並禁止中國境內的組織與個人與其進行任何交易或合作活動。

在個人反制方面，制裁對象包括安杜里爾公司創始人帕爾默·盧基、L3哈里斯技術公司副總裁約翰·坎蒂倫、先進聲學概念有限責任公司執行長邁克爾·卡諾維爾、VSE公司執行長約翰·庫默、蒂爾無人機公司總裁米奇·麥克唐納、菱形力量公司執行長安舒曼·羅伊、萬拓公司執行長丹·斯穆特、迪德羅恩公司執行長阿迪亞·德瓦拉孔達、高點航空技術公司總裁安·伍德及偵察艇有限責任公司執行長傑伊·霍夫利奇等10名高管。中方除凍結其境內財產外，亦禁止境內組織與個人與其往來，並對其本人採取不予簽發簽證、不准入境（包含香港與澳門）的措施。

此項決定自2025年12月26日起立即施行。此次制裁名單不僅涉及大型國防承包商的分支機構，更深入涵蓋了無人機、人工智能、聲學概念及海事服務等多個新興軍工技術領域的企業與核心決策者，展現出中方在捍衛國家主權問題上的堅定立場與精準反制的決心。



該公告指出本決定自2025年12月26日起施行。

反制清單

一、企業

（一）諾斯羅普·格魯曼系統公司（Northrop Grumman Systems Corporation）

（二）L3哈里斯海事服務公司（L3Harris Maritime Services）

（三）波音密蘇里州聖路易斯市分公司（Boeing in St. Louis）

（四）吉布斯與考克斯公司（Gibbs & Cox, Inc.）

（五）先進聲學概念有限責任公司（Advanced Acoustic Concepts）

（六）VSE公司（VSE Corporation）

（七）塞拉技術服務公司（Sierra Technical Services, Inc.）

（八）紅貓控股公司（Red Cat Holdings, Inc.）

（九）蒂爾無人機公司（Teal Drones, Inc.）

（十）偵察艇有限責任公司（ReconCraft）

（十一）高點航空技術公司（High Point Aerotechnologies）

（十二）伊庇魯斯公司（Epirus, Inc.）

（十三）迪德羅恩公司（Dedrone Holdings Inc.）

（十四）I領域公司（Area-I）

（十五）藍力技術公司（Blue Force Technologies）

（十六）潛航技術公司（Dive Technologies）

（十七）萬拓公司（Vantor）

（十八）英特磊公司（Intelligent Epitaxy Technology, Inc.）

（十九）菱形力量公司（Rhombus Power Inc.）

（二十）拉撒路人工智能公司（Lazarus Enterprises Inc.）

二、高級管理人員

（一）帕爾默·盧基（Palmer Luckey），男，安杜里爾公司創始人

（二）約翰·坎蒂倫（John Cantillon），男，L3哈里斯技術公司副總裁、L3哈里斯海事服務公司副總裁兼首席會計官

（三）邁克爾·卡諾維爾（Michael J. Carnovale），男，先進聲學概念有限責任公司總裁兼首席執行官

（四）約翰·庫默（John A. Cuomo），男，VSE公司總裁兼首席執行官

（五）米奇·麥克唐納（Mitch McDonald），男，蒂爾無人機公司總裁

（六）安舒曼·羅伊（Anshuman Roy），男，菱形力量公司創始人兼首席執行官

（七）丹·斯穆特（Dan Smoot），男，萬拓公司總裁兼首席執行官

（八）阿迪亞·德瓦拉孔達（Aaditya Devarakonda），男，迪德羅恩公司首席執行官

（九）安·伍德（Ann Wood），女，高點航空技術公司總裁

（十）傑伊·霍夫利奇（Jay Hoflich），男，偵察艇有限責任公司聯合創始人兼首席執行官