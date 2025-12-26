　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

為錯誤付出代價！陸反制美對台軍售　制裁20家美軍工企業、10名高管

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲中方對20家美國軍工相關企業及高級管理人員採取反制措施。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸外交部網站今（26）日最新公佈對20家美國軍工企業和10名高級管理人員採取反制措施的決定。對此，外交部發言人直言，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。」針對美國近日宣佈向中國台灣地區大規模出售武器，中方依據《中華人民共和國反外國制裁法》有關規定，決定對近年來參與武裝台灣的20家美國軍工相關企業及10名高級管理人員採取反制措施。

發言人再次強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。任何在台灣問題上越線挑釁的行徑都將遭到中方的有力回擊，任何參與對台售武的企業和個人都要為其錯誤付出代價。

發言人稱，任何國家、任何勢力都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

發言人表示，中方再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，落實美國領導人所作承諾，停止武裝台灣的危險行徑，停止破壞台海和平穩定，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。中方將繼續採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。

大陸外交部今26日正式發布《關於對美國軍工相關企業及高級管理人員採取反制措施的決定》，以此回應美國近日宣布向中國台灣地區進行大規模軍售的行為。中方強調，美方的軍售舉動嚴重違反一個中國原則及中美三個聯合公報，粗暴干涉中國內政，並對中國的主權與領土完整造成嚴重損害。根據《中華人民共和國反外國制裁法》相關規定，中方決定對涉事的20家美國軍工相關企業以及10名高級管理人員實施嚴厲制裁。

在企業反制方面，受制裁名單涵蓋了諾斯羅普·格魯曼系統公司、L3哈里斯海事服務公司、波音密蘇里州聖路易斯市分公司、吉布斯與考克斯公司、先進聲學概念有限責任公司、VSE公司、塞拉技術服務公司、紅貓控股公司、蒂爾無人機公司、偵察艇有限責任公司、高點航空技術公司、伊庇魯斯公司、迪德羅恩公司、I領域公司、藍力技術公司、潛航技術公司、萬拓公司、英特磊公司、菱形力量公司及拉撒路人工智能公司等20家實體。中方將凍結這些企業在中國境內的動產、不動產及其他各類財產，並禁止中國境內的組織與個人與其進行任何交易或合作活動。

在個人反制方面，制裁對象包括安杜里爾公司創始人帕爾默·盧基、L3哈里斯技術公司副總裁約翰·坎蒂倫、先進聲學概念有限責任公司執行長邁克爾·卡諾維爾、VSE公司執行長約翰·庫默、蒂爾無人機公司總裁米奇·麥克唐納、菱形力量公司執行長安舒曼·羅伊、萬拓公司執行長丹·斯穆特、迪德羅恩公司執行長阿迪亞·德瓦拉孔達、高點航空技術公司總裁安·伍德及偵察艇有限責任公司執行長傑伊·霍夫利奇等10名高管。中方除凍結其境內財產外，亦禁止境內組織與個人與其往來，並對其本人採取不予簽發簽證、不准入境（包含香港與澳門）的措施。

此項決定自2025年12月26日起立即施行。此次制裁名單不僅涉及大型國防承包商的分支機構，更深入涵蓋了無人機、人工智能、聲學概念及海事服務等多個新興軍工技術領域的企業與核心決策者，展現出中方在捍衛國家主權問題上的堅定立場與精準反制的決心。


該公告指出本決定自2025年12月26日起施行。

反制清單

一、企業

（一）諾斯羅普·格魯曼系統公司（Northrop Grumman Systems Corporation）
（二）L3哈里斯海事服務公司（L3Harris Maritime Services）
（三）波音密蘇里州聖路易斯市分公司（Boeing in St. Louis）
（四）吉布斯與考克斯公司（Gibbs & Cox, Inc.）
（五）先進聲學概念有限責任公司（Advanced Acoustic Concepts）
（六）VSE公司（VSE Corporation）
（七）塞拉技術服務公司（Sierra Technical Services, Inc.）
（八）紅貓控股公司（Red Cat Holdings, Inc.）
（九）蒂爾無人機公司（Teal Drones, Inc.）
（十）偵察艇有限責任公司（ReconCraft）
（十一）高點航空技術公司（High Point Aerotechnologies）
（十二）伊庇魯斯公司（Epirus, Inc.）
（十三）迪德羅恩公司（Dedrone Holdings Inc.）
（十四）I領域公司（Area-I）
（十五）藍力技術公司（Blue Force Technologies）
（十六）潛航技術公司（Dive Technologies）
（十七）萬拓公司（Vantor）
（十八）英特磊公司（Intelligent Epitaxy Technology, Inc.）
（十九）菱形力量公司（Rhombus Power Inc.）
（二十）拉撒路人工智能公司（Lazarus Enterprises Inc.）

二、高級管理人員

（一）帕爾默·盧基（Palmer Luckey），男，安杜里爾公司創始人
（二）約翰·坎蒂倫（John Cantillon），男，L3哈里斯技術公司副總裁、L3哈里斯海事服務公司副總裁兼首席會計官
（三）邁克爾·卡諾維爾（Michael J. Carnovale），男，先進聲學概念有限責任公司總裁兼首席執行官
（四）約翰·庫默（John A. Cuomo），男，VSE公司總裁兼首席執行官
（五）米奇·麥克唐納（Mitch McDonald），男，蒂爾無人機公司總裁
（六）安舒曼·羅伊（Anshuman Roy），男，菱形力量公司創始人兼首席執行官
（七）丹·斯穆特（Dan Smoot），男，萬拓公司總裁兼首席執行官
（八）阿迪亞·德瓦拉孔達（Aaditya Devarakonda），男，迪德羅恩公司首席執行官
（九）安·伍德（Ann Wood），女，高點航空技術公司總裁
（十）傑伊·霍夫利奇（Jay Hoflich），男，偵察艇有限責任公司聯合創始人兼首席執行官

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
炎亞綸、鬼鬼閨蜜情變嘆：被排擠　「訊息不讀不回」鬆口內幕
張文密謀隨機殺人！擁手機+平板+電腦共5台　最貴是「邪惡之眼
陸反制美對台軍售！制裁20家美軍工企業、10名高管
快訊／日本爆兇殺7人遭砍！兇嫌噴灑不明液體
快訊／4縣市低溫特報！新北桃園「非常寒冷」　明晨探10度以下
炎亞綸「年終發超過200萬元」！　甜認與男友有結婚計畫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

HR經理冒充同事配偶「誣陷婚外情」遭開除　她不滿還求償135萬元

立委赴陸須經審查　梁文傑坦言：修法在立院將遇很大障礙

俄外交部總結2025年中俄關係　「可靠」與「信任」粉碎外部挑釁

為錯誤付出代價！陸反制美對台軍售　制裁20家美軍工企業、10名高管

朱孝天稱舉報相信音樂逃稅　北京律師警告：若不實恐被行拘

日防衛預算再創新高　陸外交部：軍國主義死灰復燃的險惡用心

鄰居鞋櫃佔走道溝通無效　陸男子搬出爺爺遺照擺小靈堂嚇退

蛇年尾聲貴金屬集體瘋漲！　 陸金、銀價刷新國際市場紀錄

1.4萬台幣「牛馬」黃金吊墜引發爭議　陸打工族自嘲被諷刺

雙城論壇／蔣萬安週日快閃上海　隨團媒體今抵滬備戰

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

HR經理冒充同事配偶「誣陷婚外情」遭開除　她不滿還求償135萬元

立委赴陸須經審查　梁文傑坦言：修法在立院將遇很大障礙

俄外交部總結2025年中俄關係　「可靠」與「信任」粉碎外部挑釁

為錯誤付出代價！陸反制美對台軍售　制裁20家美軍工企業、10名高管

朱孝天稱舉報相信音樂逃稅　北京律師警告：若不實恐被行拘

日防衛預算再創新高　陸外交部：軍國主義死灰復燃的險惡用心

鄰居鞋櫃佔走道溝通無效　陸男子搬出爺爺遺照擺小靈堂嚇退

蛇年尾聲貴金屬集體瘋漲！　 陸金、銀價刷新國際市場紀錄

1.4萬台幣「牛馬」黃金吊墜引發爭議　陸打工族自嘲被諷刺

雙城論壇／蔣萬安週日快閃上海　隨團媒體今抵滬備戰

大馬入獄前首相「4項濫權罪名成立」　一馬弊案又掀震盪

從司法崩壞到民主獨裁

俄烏停戰曙光？　澤倫斯基：將與川普進行最高層級會談

HR經理冒充同事配偶「誣陷婚外情」遭開除　她不滿還求償135萬元

哥撐一輩子！無法送亡弟最後一程　枋警伸援手送暖

葉珂穿紅裙直播喊「中國人不過洋節」　網吐槽：背後聖誕樹是幹嘛的

戰爭倒數中？情報估「俄恐3至5年內動武」　歐洲還沒準備好

明天低溫仍探12度　下周二起北東濕冷4天

泰12歲少女回家了！被母騙去日本賣淫　今返回泰國獲安置

立委赴陸須經審查　梁文傑坦言：修法在立院將遇很大障礙

認和霍建華：沒想過會在一起　林心如曝10年朋友變夫妻關鍵

大陸熱門新聞

KK園區494棟拆光　952中國人押解回國

河南最大保時捷中心一夜間人去樓空

宏都拉斯「親台派」總統當選 陸重申一中原則：尊重人民選擇

十年磨一殿！ 乾隆皇帝辦公議政的北京故宮養心殿重新開放

陸「老闆監控軟體」悄悄入侵員工電腦 原理同木馬程式避開防毒系統

「世界最長高速公路」隧道通車

42歲男被一次植6個心臟支架後去世

字節「豆包」發表新模型號稱媲美全球頂尖AI 10天後「閃電下架」

陸官方制裁20家美軍工企業、10名高管

解放軍三步驟「攻台」？　陸國防部批「販賣戰爭焦慮」

解放軍報點名何衛東、苗華貪腐

鄰居鞋櫃佔走道溝通無效 陸男子搬出爺爺遺照擺小靈堂嚇退

陸社區自來水「逢雨就混濁」　居民曝有小蟲流出...還有黑色結晶顆粒

字節跳動：第三季120名員工觸紅線被辭退

更多熱門

相關新聞

美產能拉警報　對台軍售未交付近7000億元

美產能拉警報　對台軍售未交付近7000億元

美國對台軍售出現嚴重交付延遲，截至今年10月，累計尚未交付的軍售金額高達215億美元（約新台幣6973億元），接近台灣2026年國防預算的7成。專家指出，主因是美國防衛產業產能吃緊，多項關鍵裝備交貨時間恐將一延再延。

華府智庫籲美國優先對台軍售、聯合訓練

華府智庫籲美國優先對台軍售、聯合訓練

美退將：對台軍售缺關鍵預警機

美退將：對台軍售缺關鍵預警機

日經：川普「對台軍售」策略大轉向

日經：川普「對台軍售」策略大轉向

美通過對台最大軍售　陸國防部：加強練兵備戰

美通過對台最大軍售　陸國防部：加強練兵備戰

關鍵字：

陸外交部軍售制裁

讀者迴響

熱門新聞

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰

周杰倫緊摟昆凌放閃「畢卡索真跡」超搶鏡

職場奴性最強星座Top3

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

老闆豪發75億！540名員工每人領1400萬

更多

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面