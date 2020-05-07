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紓困補助！彰化「超前部署」　申請最容易已通過500件

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記者唐詠絮／彰化報導

1萬元紓困補助上路第2天，彰化縣26鄉鎮截至昨天已完成收件有281件，超過9成全落在彰化市公所，公所內上午超過500人申請，佔一半人符合條件，市長林世賢看到有的市民光是補齊資料就跑了3次，建議中應該要盡快提出紓困2.0版，直接用報稅資料直接審理撥款，不需要勞師動眾，方式更便捷。

▲彰化市公所申請紓困補助人潮。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化市公所申請紓困補助人潮擠滿中庭。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲彰化市公所申請紓困補助人潮。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化市長林世賢也前往關切。

昨天彰化縣政府社會處緊急召集縣內的相關人員，召開紓困相關會議，但上午有1名民眾就指出，為了補齊資料已經到彰化公所已經超過3次，現在就差工作證明及財稅資料，辦理手續相當繁雜，甚至還有1名中年男子拿著的表格，也不知道要怎麼寫，還希望公所將表格放大張貼附上流程圖，有個範本也看得比較清楚。

▲彰化市公所申請紓困補助人潮。（圖／記者唐詠絮攝）

林世賢說，彰化市公所提早在4月初已經招募志工群超前部署，這2天適逢紓困上路，申請的民眾川流不息，也因為處理得宜，這2天已經湧入將近2千人申請，符合的也已經超過500人，都會用郵寄通知，只要中央補助經費撥款核發，一定會立即將紓困1萬元匯入，也請市民不用擔心。

▲彰化市公所申請紓困補助人潮。（圖／記者唐詠絮攝）

縣長王惠美對此也表示，因初期申辦人數眾多，將由社工人力及派駐公所的國民年金服務員一併提供協助外，會中各公所取得共識，請民眾提供相關佐證資料，如無法提供，需填報切結書。

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