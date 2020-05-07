快訊／蘇貞昌為紓困道歉：有錯就改！請衛福部務必簡化流程





▲蘇貞昌。（圖／記者張一中攝）

記者蔣婕妤／台北報導

政院擴大紓困加碼1萬6日上路，卻出現地方民眾反映手續繁複等怨言，衛福部統計，截至當晚八點半，首日受理因應疫情急難紓困申請案共10313件。行政院長蘇貞昌7日院會中針對紓困亂象致歉。他強調，有錯道歉、有錯就改，要求衛福部務必簡化流程。

行政院發言人Kolas Yotaka 轉述，蘇貞昌在院會中表示，紓困有錯道歉、有錯就改，首先要對第一線在公所服務基層的人員表達誠摯謝意，同時也表達深深歉意，因為紓困業務比平時要做的業務更多，花費更多心神面對。

蘇貞昌指出，道歉是因為第一時間中央地方聯繫不周，基層為民服務，一方卻得面對人民責難，政府沒有第一時間說明清楚，很多責難都向一線發洩，因此要向基層致歉。

蘇貞昌強調，面對經濟衝擊，政府出於善意，提出舉債紓困預算，要跟人民站在一起，把補助金發給最需要的人，不過思慮不周造成人民不便，要再次跟人民道歉。現在重點是有錯道歉、有錯就改，最重要要解決問題，請衛福部務必簡化流程，不斷深入淺出各式各樣宣傳管道，到底應該如何請領說清楚，重點是越快越好、越簡單越好。

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