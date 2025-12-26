藍白合確定！國民黨表態新竹市長選舉不推人　禮讓高虹安

▲國民黨副主席兼祕書長李乾龍與副秘書長兼組發會主委李哲華，26日上午將在中央黨部1樓大廳張貼該黨第22屆第1任中常委選舉公告。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨今（26日）在中央黨部公布張貼國民黨第22屆第1任中央常務委員選舉公告。副主席兼秘書長李乾龍受訪表示，正規畫艱困選區縣市的行動中常會，黨主席鄭麗文將下鄉並親自主持，而新竹市長選舉提名，國民黨將會禮讓現任新竹市長高虹安，國民黨不推派候選人。

國民黨副主席兼秘書長李乾龍與副秘書長兼組發會主委李哲華，今上午在中央黨部張貼中常委選舉公告，投票日訂於明年1月31日舉行，投票時間為當日上午8點起至下午2點結束，將由全體1900多位黨代表票選產生29名選任中常委，候選人領表、登記作業時間為本月30日、31日。

對於未來舉辦行動中常會的相關規劃，李乾龍表示，目前仍在規劃中，應該會先到幾個艱困選區，從中、南部先辦，鄭麗文一定會親自主持，希望全台跑透透，由行動中常會先開始，以後也會陸續到各地方辦理宣講會。

李乾龍也提到，為藍白合作，新竹市長選舉提名將會禮讓高虹安，國民黨不推派候選人。雖然高虹安現在是無黨，但藍白合作應該仍會以她、從這個地方先開始。

另，國民黨新聘陸委會前副主委張顯耀出任智庫執行長，本傳出將委任張負責國民黨2026年南部選務操盤。李乾龍說，張顯耀目前只有一項人事命令，聘張為智庫執行長而已。